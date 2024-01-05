https://ria.ru/20240105/germaniya-1919797735.html
Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером
Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером - РИА Новости, 05.01.2024
Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером
Разгневанные фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:25
2024-01-05T11:25
2024-01-05T14:25
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Разгневанные фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в соцсети X."Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования. При всем понимании живой протестной культуры: подобная жестокость политических нравов никого не должна оставлять равнодушным", — написал он. В четверг Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа более чем из ста фермеров, недовольных планами правительства по отмене субсидий. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть протестующих попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ.В декабре Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов. После оглашения этих планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава Союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид также анонсировал недельную забастовку с 8 января. В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать такие расходы.
https://ria.ru/20240103/granitsa-1919606134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, германия, роберт хабек, йоахим руквид
В мире, Авто, Германия, Роберт Хабек, Йоахим Руквид
Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером
Правительство Германии осудило попытку заблокировать вице-канцлера на пароме
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Разгневанные фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в соцсети X.
"Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования. При всем понимании живой протестной культуры: подобная жестокость политических нравов никого не должна оставлять равнодушным", — написал он.
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В четверг Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа более чем из ста фермеров, недовольных планами правительства по отмене субсидий. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть протестующих попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ.
В декабре Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.
После оглашения этих планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава Союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид
также анонсировал недельную забастовку с 8 января.
В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать такие расходы.
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