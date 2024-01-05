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Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером - РИА Новости, 05.01.2024
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11:25 05.01.2024 (обновлено: 14:25 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/germaniya-1919797735.html
Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером
Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером - РИА Новости, 05.01.2024
Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером
Разгневанные фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:25
2024-01-05T14:25
в мире
авто
германия
роберт хабек
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Разгневанные фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в соцсети X."Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования. При всем понимании живой протестной культуры: подобная жестокость политических нравов никого не должна оставлять равнодушным", — написал он. В четверг Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа более чем из ста фермеров, недовольных планами правительства по отмене субсидий. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть протестующих попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ.В декабре Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов. После оглашения этих планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава Союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид также анонсировал недельную забастовку с 8 января. В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать такие расходы.
https://ria.ru/20240103/granitsa-1919606134.html
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в мире, авто, германия, роберт хабек, йоахим руквид
В мире, Авто, Германия, Роберт Хабек, Йоахим Руквид
Немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером

Правительство Германии осудило попытку заблокировать вице-канцлера на пароме

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Разгневанные фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в соцсети X.
"Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования. При всем понимании живой протестной культуры: подобная жестокость политических нравов никого не должна оставлять равнодушным", — написал он.
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Польские фермеры возобновят блокирование границы с Украиной
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В четверг Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа более чем из ста фермеров, недовольных планами правительства по отмене субсидий. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть протестующих попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ.
В декабре Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.
После оглашения этих планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава Союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид также анонсировал недельную забастовку с 8 января.
В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать такие расходы.
Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства
18 декабря 2023, 18:12
 
В миреАвтоГерманияРоберт ХабекЙоахим Руквид
 
 
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