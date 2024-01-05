https://ria.ru/20240105/fury-1919878578.html

В Словакии заявили о росте числа фур, направляющихся к границе с Украиной

В Словакии заявили о росте числа фур, направляющихся к границе с Украиной - РИА Новости, 05.01.2024

В Словакии заявили о росте числа фур, направляющихся к границе с Украиной

Количество фур, направляющихся к контрольно-пропускному пункту в Словакии на границе с Украиной, растет, водителям следует проявлять повышенную осторожность,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T23:25

2024-01-05T23:25

2024-01-05T23:25

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БРАТИСЛАВА, 5 янв - РИА Новости. Количество фур, направляющихся к контрольно-пропускному пункту в Словакии на границе с Украиной, растет, водителям следует проявлять повышенную осторожность, сообщает областное управление полиции восточнословацкого города Кошице. Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября 2023 года, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт "Вышне Немецке - Ужгород", чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. "Количество фур, которые направляются к пограничному переходу Вышне Немецке, в настоящее время растет", - информирует издание teraz.sk со ссылкой на словацкую полицию. Полиция намерена парковать приезжающие грузовики на трассе D1 у населенного пункта Бидовце и на одной из улиц населенного пункта Михаловце. "Призываем всех водителей, особенно вблизи припаркованных фур, проявить повышенную осторожность", - говорится в сообщении полиции. Союз автоперевозчиков Словакии в декабре 2023 года несколько раз блокировал движение украинского грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Вышне Немецке - Ужгород", требуя восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков, отмена которой, по мнению объединения, спровоцировала недобросовестную конкуренцию на рынке грузоперевозок и поставила словацких предпринимателей в этой сфере в неравные конкурентные условия с их украинскими коллегами.

https://ria.ru/20240105/gruzoviki-1919838063.html

https://ria.ru/20240105/alternativy-1919873065.html

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в мире, словакия, украина, авто, кошице