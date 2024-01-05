https://ria.ru/20240105/fabrika-1919763870.html

Удар по больному. Россия оставила Зеленского без одежды

Удар по больному. Россия оставила Зеленского без одежды - РИА Новости, 05.01.2024

Удар по больному. Россия оставила Зеленского без одежды

Российские ракетные удары оставили одни руины от фабрики М-Тас, производившей тактическую одежду и снабжавшей ею Владимира Зеленского, соответствующие кадры... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T03:34

2024-01-05T03:34

2024-01-05T04:51

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

валерий залужный

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Российские ракетные удары оставили одни руины от фабрики М-Тас, производившей тактическую одежду и снабжавшей ею Владимира Зеленского, соответствующие кадры опубликовало издание "Страна.ua".Ранее в M-Tac сообщили о разрушении производственных мощностей и складов своей фабрики по пошиву одежды для военных в Киеве."Руины фабрики по производству тактической одежды "М-Тас" в Киеве", — говорится в описании к кадрам.Руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко пожаловался, что помимо производственных мощностей уничтожено сырье, привезенное из других стран. Он отметил, что компании будет трудно возобновить поставки, и это потребует больших денег."Надо аккумулировать большую сумму средств. Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы", — заявил Донченко.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.М-Тас — это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинского издания "Страна", одежда компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный