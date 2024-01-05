Рейтинг@Mail.ru
Удар по больному. Россия оставила Зеленского без одежды - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 05.01.2024 (обновлено: 04:51 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/fabrika-1919763870.html
Удар по больному. Россия оставила Зеленского без одежды
Удар по больному. Россия оставила Зеленского без одежды - РИА Новости, 05.01.2024
Удар по больному. Россия оставила Зеленского без одежды
Российские ракетные удары оставили одни руины от фабрики М-Тас, производившей тактическую одежду и снабжавшей ею Владимира Зеленского, соответствующие кадры... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T03:34
2024-01-05T04:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913098929_0:138:3071:1866_1920x0_80_0_0_b61e9802d987600b1e4de3ffdd25dde9.jpg
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Российские ракетные удары оставили одни руины от фабрики М-Тас, производившей тактическую одежду и снабжавшей ею Владимира Зеленского, соответствующие кадры опубликовало издание "Страна.ua".Ранее в M-Tac сообщили о разрушении производственных мощностей и складов своей фабрики по пошиву одежды для военных в Киеве."Руины фабрики по производству тактической одежды "М-Тас" в Киеве", — говорится в описании к кадрам.Руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко пожаловался, что помимо производственных мощностей уничтожено сырье, привезенное из других стран. Он отметил, что компании будет трудно возобновить поставки, и это потребует больших денег."Надо аккумулировать большую сумму средств. Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы", — заявил Донченко.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.М-Тас — это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинского издания "Страна", одежда компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.
https://ria.ru/20240104/udary-1919715384.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913098929_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_fb14dcba44d49fc9820bcd2b45314f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
Удар по больному. Россия оставила Зеленского без одежды

"Страна.ua": от поставлявшей Зеленскому одежду фабрики М-Тас остались руины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Российские ракетные удары оставили одни руины от фабрики М-Тас, производившей тактическую одежду и снабжавшей ею Владимира Зеленского, соответствующие кадры опубликовало издание "Страна.ua".
Ранее в M-Tac сообщили о разрушении производственных мощностей и складов своей фабрики по пошиву одежды для военных в Киеве.
© Фото : "Страна.ua"Скриншот публикации с разрушенной фабрикой "М-Тас" в Киеве
Скриншот публикации с разрушенной фабрикой М-Тас в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : "Страна.ua"
Скриншот публикации с разрушенной фабрикой "М-Тас" в Киеве
"Руины фабрики по производству тактической одежды "М-Тас" в Киеве", — говорится в описании к кадрам.
Руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко пожаловался, что помимо производственных мощностей уничтожено сырье, привезенное из других стран. Он отметил, что компании будет трудно возобновить поставки, и это потребует больших денег.
«
"Надо аккумулировать большую сумму средств. Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы", — заявил Донченко.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
М-Тас — это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинского издания "Страна", одежда компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
"До каких пор?" В Киеве раскрыли судьбу Украины после российских ударов
Вчера, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала