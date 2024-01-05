Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 05.01.2024 (обновлено: 09:13 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/entsefalit-1919778614.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей - РИА Новости, 05.01.2024
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей
Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано, ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:05
2024-01-05T09:13
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано, ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Пр данным минздрава Аргентины, в стране отмечено 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, в том числе шесть - в провинции Санта-Фе, уточнили в Роспотребнадзоре."В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей... Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.Западный энцефалит лошадей - редкое заболевание, вызываемое вирусом, распространяющимся через укусы комаров. Хотя в основном он заражает лошадей, он также может передаваться от животного человеку. Вирус не передается от человека человеку. К числу симптомов относятся лихорадка, внезапно начинающиеся головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, которые обычно проходят через семь-десять дней.
https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей

Роспотребнадзор: в России не фиксировали случаев завоза энцефалита лошадей

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано, ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Пр данным минздрава Аргентины, в стране отмечено 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, в том числе шесть - в провинции Санта-Фе, уточнили в Роспотребнадзоре.
"В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей... Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
Западный энцефалит лошадей - редкое заболевание, вызываемое вирусом, распространяющимся через укусы комаров. Хотя в основном он заражает лошадей, он также может передаваться от животного человеку. Вирус не передается от человека человеку. К числу симптомов относятся лихорадка, внезапно начинающиеся головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, которые обычно проходят через семь-десять дней.
Медицинская сестра делает прививку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Клещевой энцефалит: где и когда ставить прививку детям и взрослым
21 апреля 2022, 19:15
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала