https://ria.ru/20240105/entsefalit-1919778614.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей - РИА Новости, 05.01.2024
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей
Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано, ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:05
2024-01-05T09:05
2024-01-05T09:13
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано, ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Пр данным минздрава Аргентины, в стране отмечено 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, в том числе шесть - в провинции Санта-Фе, уточнили в Роспотребнадзоре."В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей... Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.Западный энцефалит лошадей - редкое заболевание, вызываемое вирусом, распространяющимся через укусы комаров. Хотя в основном он заражает лошадей, он также может передаваться от животного человеку. Вирус не передается от человека человеку. К числу симптомов относятся лихорадка, внезапно начинающиеся головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, которые обычно проходят через семь-десять дней.
https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей
Роспотребнадзор: в России не фиксировали случаев завоза энцефалита лошадей
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано, ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Пр данным минздрава Аргентины
, в стране отмечено 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, в том числе шесть - в провинции Санта-Фе
, уточнили в Роспотребнадзоре.
"В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей... Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
Западный энцефалит лошадей - редкое заболевание, вызываемое вирусом, распространяющимся через укусы комаров. Хотя в основном он заражает лошадей, он также может передаваться от животного человеку. Вирус не передается от человека человеку. К числу симптомов относятся лихорадка, внезапно начинающиеся головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, которые обычно проходят через семь-десять дней.
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