https://ria.ru/20240105/entsefalit-1919778614.html

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей - РИА Новости, 05.01.2024

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с энцефалитом лошадей

Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано, ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:05

2024-01-05T09:05

2024-01-05T09:13

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей в России не зафиксировано, ситуация контролируемая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Пр данным минздрава Аргентины, в стране отмечено 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, в том числе шесть - в провинции Санта-Фе, уточнили в Роспотребнадзоре."В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей... Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.Западный энцефалит лошадей - редкое заболевание, вызываемое вирусом, распространяющимся через укусы комаров. Хотя в основном он заражает лошадей, он также может передаваться от животного человеку. Вирус не передается от человека человеку. К числу симптомов относятся лихорадка, внезапно начинающиеся головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, которые обычно проходят через семь-десять дней.

https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество