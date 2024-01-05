Британскую полицию призвали изучить роль принца Эндрю в деле Эпстина
В Британии движение Republic заявило в полицию о принце Эндрю из-за дела Эпстина
© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британское антимонархическое движение Republic заявило, что сообщило в полицию о герцоге Йоркском, принце Эндрю в связи с обнародованием документов с новыми подробностями обвинений принца в сексуальном насилии.
Суд в США на этой неделе опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпстина, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл.
"Мы только что сообщили об Эндрю в полицию. После обнародования судебных документов Эпстина были раскрыты новые подробности обвинений в сексуальном насилии и изнасиловании против Эндрю. Пришло время полиции действовать", - говорится на странице движения в соцсети X.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.