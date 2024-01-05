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Британскую полицию призвали изучить роль принца Эндрю в деле Эпстина - РИА Новости, 05.01.2024
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06:27 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/endryu-1919768843.html
Британскую полицию призвали изучить роль принца Эндрю в деле Эпстина
Британскую полицию призвали изучить роль принца Эндрю в деле Эпстина - РИА Новости, 05.01.2024
Британскую полицию призвали изучить роль принца Эндрю в деле Эпстина
Британское антимонархическое движение Republic заявило, что сообщило в полицию о герцоге Йоркском, принце Эндрю в связи с обнародованием документов с новыми... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T06:27
2024-01-05T06:27
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британское антимонархическое движение Republic заявило, что сообщило в полицию о герцоге Йоркском, принце Эндрю в связи с обнародованием документов с новыми подробностями обвинений принца в сексуальном насилии. Суд в США на этой неделе опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпстина, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл. "Мы только что сообщили об Эндрю в полицию. После обнародования судебных документов Эпстина были раскрыты новые подробности обвинений в сексуальном насилии и изнасиловании против Эндрю. Пришло время полиции действовать", - говорится на странице движения в соцсети X. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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сша, в мире, великобритания, манхэттен, нью-йорк (город)
США, В мире, Великобритания, Манхэттен, Нью-Йорк (город)
Британскую полицию призвали изучить роль принца Эндрю в деле Эпстина

В Британии движение Republic заявило в полицию о принце Эндрю из-за дела Эпстина

© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британское антимонархическое движение Republic заявило, что сообщило в полицию о герцоге Йоркском, принце Эндрю в связи с обнародованием документов с новыми подробностями обвинений принца в сексуальном насилии.
Суд в США на этой неделе опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпстина, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл.
"Мы только что сообщили об Эндрю в полицию. После обнародования судебных документов Эпстина были раскрыты новые подробности обвинений в сексуальном насилии и изнасиловании против Эндрю. Пришло время полиции действовать", - говорится на странице движения в соцсети X.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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