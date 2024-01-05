https://ria.ru/20240105/egipet-1919775790.html

Названо самое популярное зарубежное направление у россиян на Рождество

Названо самое популярное зарубежное направление у россиян на Рождество - РИА Новости, 05.01.2024

Названо самое популярное зарубежное направление у россиян на Рождество

Египет стал самым популярным направлением зарубежного отдыха у россиян на Рождество, на втором и третьем местах - ОАЭ и Турция, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:38

2024-01-05T08:38

2024-01-05T08:38

туризм

новости - туризм

турция

египет

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Египет стал самым популярным направлением зарубежного отдыха у россиян на Рождество, на втором и третьем местах - ОАЭ и Турция, подсчитали для РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. "Лидером среди зарубежных направлений стал Египет (22%). Также среди популярных направлений - Объединенные Арабские Эмираты (18), Турция (15%) и Таиланд (10%)", - рассказали в сервисе, основываясь на собственных данных по продажам туров на Рождество. Общий объем покупок туров через Travelata на эти праздничные даты увеличился на 18%, при этом Россия по популярности заняла равную долю с Египтом – 22%. При этом аналитики отметили, что средние чеки туров в Россию и Египет отличаются более чем вдвое. "Отдых возле пирамид стоит в среднем 199 тысяч рублей за тур, а вот отечественные курорты - 83 тысячи рублей. В прошлом году первое место досталось России (24%), на втором был Египет (20%). Средние чеки были ощутимо ниже - 165 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно", - рассказали в сервисе. Средний чек на отдых в ОАЭ вырос с 229 тысяч до 285 тысяч рублей. А вот средний чек на тур в Турцию изменился очень незначительно, увеличившись со 172 тысяч до 175 тысяч рублей. "Таиланд, который замыкает второй год подряд пятерку лидеров, немного снизил долю - с 14% до 10%. Средний чек за год вырос с 272 тысячи до 319 тысячи рублей", - добавили в сервисе.

https://ria.ru/20240104/kurort-1919664624.html

турция

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, турция, египет, россия