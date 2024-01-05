https://ria.ru/20240105/egipet-1919775790.html
Названо самое популярное зарубежное направление у россиян на Рождество
Названо самое популярное зарубежное направление у россиян на Рождество - РИА Новости, 05.01.2024
Названо самое популярное зарубежное направление у россиян на Рождество
Египет стал самым популярным направлением зарубежного отдыха у россиян на Рождество, на втором и третьем местах - ОАЭ и Турция, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:38
2024-01-05T08:38
2024-01-05T08:38
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Египет стал самым популярным направлением зарубежного отдыха у россиян на Рождество, на втором и третьем местах - ОАЭ и Турция, подсчитали для РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. "Лидером среди зарубежных направлений стал Египет (22%). Также среди популярных направлений - Объединенные Арабские Эмираты (18), Турция (15%) и Таиланд (10%)", - рассказали в сервисе, основываясь на собственных данных по продажам туров на Рождество. Общий объем покупок туров через Travelata на эти праздничные даты увеличился на 18%, при этом Россия по популярности заняла равную долю с Египтом – 22%. При этом аналитики отметили, что средние чеки туров в Россию и Египет отличаются более чем вдвое. "Отдых возле пирамид стоит в среднем 199 тысяч рублей за тур, а вот отечественные курорты - 83 тысячи рублей. В прошлом году первое место досталось России (24%), на втором был Египет (20%). Средние чеки были ощутимо ниже - 165 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно", - рассказали в сервисе. Средний чек на отдых в ОАЭ вырос с 229 тысяч до 285 тысяч рублей. А вот средний чек на тур в Турцию изменился очень незначительно, увеличившись со 172 тысяч до 175 тысяч рублей. "Таиланд, который замыкает второй год подряд пятерку лидеров, немного снизил долю - с 14% до 10%. Средний чек за год вырос с 272 тысячи до 319 тысячи рублей", - добавили в сервисе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, египет, россия
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Россия
Названо самое популярное зарубежное направление у россиян на Рождество
Travelata: Египет стал лидером зарубежных направлений у россиян на Рождество
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Египет стал самым популярным направлением зарубежного отдыха у россиян на Рождество, на втором и третьем местах - ОАЭ и Турция, подсчитали для РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru.
"Лидером среди зарубежных направлений стал Египет (22%). Также среди популярных направлений - Объединенные Арабские Эмираты (18), Турция (15%) и Таиланд
(10%)", - рассказали в сервисе, основываясь на собственных данных по продажам туров на Рождество.
Общий объем покупок туров через Travelata на эти праздничные даты увеличился на 18%, при этом Россия
по популярности заняла равную долю с Египтом – 22%.
При этом аналитики отметили, что средние чеки туров в Россию и Египет отличаются более чем вдвое. "Отдых возле пирамид стоит в среднем 199 тысяч рублей за тур, а вот отечественные курорты - 83 тысячи рублей. В прошлом году первое место досталось России (24%), на втором был Египет (20%). Средние чеки были ощутимо ниже - 165 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно", - рассказали в сервисе.
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Средний чек на отдых в ОАЭ вырос с 229 тысяч до 285 тысяч рублей. А вот средний чек на тур в Турцию изменился очень незначительно, увеличившись со 172 тысяч до 175 тысяч рублей.
"Таиланд, который замыкает второй год подряд пятерку лидеров, немного снизил долю - с 14% до 10%. Средний чек за год вырос с 272 тысячи до 319 тысячи рублей", - добавили в сервисе.