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Умерла исполнительница роли Мэри Поппинс Глинис Джонс - РИА Новости, 05.01.2024
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Культура
 
13:10 05.01.2024
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Умерла исполнительница роли Мэри Поппинс Глинис Джонс
Умерла исполнительница роли Мэри Поппинс Глинис Джонс - РИА Новости, 05.01.2024
Умерла исполнительница роли Мэри Поппинс Глинис Джонс
Британская актриса Глинис Джонс, обладательница премии "Тони" и номинантка на премию "Оскар", умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 100 лет, сообщает американский... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:10
2024-01-05T13:10
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британская актриса Глинис Джонс, обладательница премии "Тони" и номинантка на премию "Оскар", умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 100 лет, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на менеджера актрисы. "Глинис Джонс, британская актриса, известная своей ролью иконы феминисток миссис Бэнкс в фильме 1964 года "Мэри Поппинс", умерла. Ей было 100 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам менеджера актрисы, Джонс ушла из жизни в доме престарелых, в котором провела последние годы. Причина смерти пока не установлена. Джонс получила премию "Тони" в 1973 году за роль в мюзикле "Маленькая ночная музыка" (A Little Night Music) и была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" в фильме "Бродяги" (The Sundowners) 1960 года выпуска.
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Культура, Новости культуры, Лос-Анджелес, США
Умерла исполнительница роли Мэри Поппинс Глинис Джонс

Британская актриса Глинис Джонс умерла в возрасте ста лет

© AP Photo / Carlos Rene PerezАктриса Глинис Джонс
Актриса Глинис Джонс - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Carlos Rene Perez
Актриса Глинис Джонс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британская актриса Глинис Джонс, обладательница премии "Тони" и номинантка на премию "Оскар", умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 100 лет, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на менеджера актрисы.
"Глинис Джонс, британская актриса, известная своей ролью иконы феминисток миссис Бэнкс в фильме 1964 года "Мэри Поппинс", умерла. Ей было 100 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По словам менеджера актрисы, Джонс ушла из жизни в доме престарелых, в котором провела последние годы. Причина смерти пока не установлена.
Джонс получила премию "Тони" в 1973 году за роль в мюзикле "Маленькая ночная музыка" (A Little Night Music) и была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" в фильме "Бродяги" (The Sundowners) 1960 года выпуска.
 
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