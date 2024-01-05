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Умерла исполнительница роли Мэри Поппинс Глинис Джонс

Умерла исполнительница роли Мэри Поппинс Глинис Джонс - РИА Новости, 05.01.2024

Умерла исполнительница роли Мэри Поппинс Глинис Джонс

Британская актриса Глинис Джонс, обладательница премии "Тони" и номинантка на премию "Оскар", умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 100 лет, сообщает американский... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:10

2024-01-05T13:10

2024-01-05T13:10

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британская актриса Глинис Джонс, обладательница премии "Тони" и номинантка на премию "Оскар", умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 100 лет, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на менеджера актрисы. "Глинис Джонс, британская актриса, известная своей ролью иконы феминисток миссис Бэнкс в фильме 1964 года "Мэри Поппинс", умерла. Ей было 100 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам менеджера актрисы, Джонс ушла из жизни в доме престарелых, в котором провела последние годы. Причина смерти пока не установлена. Джонс получила премию "Тони" в 1973 году за роль в мюзикле "Маленькая ночная музыка" (A Little Night Music) и была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" в фильме "Бродяги" (The Sundowners) 1960 года выпуска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, лос-анджелес, сша