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Под Калининградом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 05.01.2024
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18:01 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/dtp-1919851200.html
Под Калининградом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
Под Калининградом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 05.01.2024
Под Калининградом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
Грузовой автомобиль на трассе под Калининградом столкнулся с рейсовым автобусом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал МВД 39. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:01
2024-01-05T18:01
происшествия
калининград
авто
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КАЛИНИНГРАД,5 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль на трассе под Калининградом столкнулся с рейсовым автобусом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал МВД 39. "Водитель, управляя грузовым автомобилем, на правом закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, допустил столкновение с маршрутным автобусом. Транспортные средства получили технические повреждения, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального УВД сообщили, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20240105/dtp-1919843900.html
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происшествия, калининград, авто
Происшествия, Калининград, Авто
Под Калининградом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

На трассе под Калининградом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

© Госавтоинспекции Калининградской областиДТП с участием автобуса в поселке Каменка Калининградской области
ДТП с участием автобуса в поселке Каменка Калининградской области
© Госавтоинспекции Калининградской области
ДТП с участием автобуса в поселке Каменка Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД,5 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль на трассе под Калининградом столкнулся с рейсовым автобусом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал МВД 39.
«
"Водитель, управляя грузовым автомобилем, на правом закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, допустил столкновение с маршрутным автобусом. Транспортные средства получили технические повреждения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального УВД сообщили, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
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ПроисшествияКалининградАвто
 
 
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