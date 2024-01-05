https://ria.ru/20240105/dtp-1919843705.html

В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.01.2024

В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:11

2024-01-05T17:11

2024-01-05T17:23

происшествия

авто

ивановская область

ивановский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

kia rio

toyota corolla

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РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. "Масштабное ДТП на выезде из Иванова на ярославской трассе", - сообщила ивановская полиция.Уточняется, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом. В автобус врезался, не успев затормозить, следовавший за ним автомобиль Kia Ceed, а в иномарку – ехавшая за ней маршрутка "Иваново – Ярославль". Водитель следовавшей во встречном направлении Toyota Venza попытался объехать место аварии, но автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу. "На месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение не перекрыто. По предварительным данным, травмы получили два человека. Пассажир маршрутки - ушиб колена и сотрясение головного мозга, и пассажирка "Киа" - ушибленная рана лба", - отмечает УМВД. Как сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Ивановской области, в 15.20 поступило сообщение о ДТП по адресу: Ивановский район, деревня Голчаново, трасса Иваново-Ярославль. По данным ведомства, произошло столкновение автобуса, в котором находилось 17 человек, они не пострадали, пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором вместе с водителем находилось 20 человек, также не пострадали, грузового и двух легковых автомобилей. В результате ДТП, отмечает ГУ МЧС, предварительно, пострадали три человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, которые осматриваются бригадой скорой помощи.

https://ria.ru/20240105/dtp-1919801314.html

https://ria.ru/20240105/dtp-1919769738.html

ивановская область

ивановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ивановская область, ивановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), kia rio, toyota corolla, mercedes