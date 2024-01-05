В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Ивановской области столкнулись 5 транспортных средства, пострадали 2 человека
© Фото : Полиция37 Иваново/TelegramМесто ДТП с участием большегруза и автобуса в Ивановской области. 5 января 2024
Место ДТП с участием большегруза и автобуса в Ивановской области. 5 января 2024
РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
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"Масштабное ДТП на выезде из Иванова на ярославской трассе", - сообщила ивановская полиция.
Уточняется, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом. В автобус врезался, не успев затормозить, следовавший за ним автомобиль Kia Ceed, а в иномарку – ехавшая за ней маршрутка "Иваново – Ярославль". Водитель следовавшей во встречном направлении Toyota Venza попытался объехать место аварии, но автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.
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"На месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение не перекрыто. По предварительным данным, травмы получили два человека. Пассажир маршрутки - ушиб колена и сотрясение головного мозга, и пассажирка "Киа" - ушибленная рана лба", - отмечает УМВД.
Как сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Ивановской области, в 15.20 поступило сообщение о ДТП по адресу: Ивановский район, деревня Голчаново, трасса Иваново-Ярославль. По данным ведомства, произошло столкновение автобуса, в котором находилось 17 человек, они не пострадали, пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором вместе с водителем находилось 20 человек, также не пострадали, грузового и двух легковых автомобилей.
В результате ДТП, отмечает ГУ МЧС, предварительно, пострадали три человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, которые осматриваются бригадой скорой помощи.