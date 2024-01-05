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В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.01.2024
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17:11 05.01.2024 (обновлено: 17:23 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/dtp-1919843705.html
В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.01.2024
В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:11
2024-01-05T17:23
происшествия
авто
ивановская область
ивановский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
kia rio
toyota corolla
mercedes
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РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. "Масштабное ДТП на выезде из Иванова на ярославской трассе", - сообщила ивановская полиция.Уточняется, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом. В автобус врезался, не успев затормозить, следовавший за ним автомобиль Kia Ceed, а в иномарку – ехавшая за ней маршрутка "Иваново – Ярославль". Водитель следовавшей во встречном направлении Toyota Venza попытался объехать место аварии, но автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу. "На месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение не перекрыто. По предварительным данным, травмы получили два человека. Пассажир маршрутки - ушиб колена и сотрясение головного мозга, и пассажирка "Киа" - ушибленная рана лба", - отмечает УМВД. Как сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Ивановской области, в 15.20 поступило сообщение о ДТП по адресу: Ивановский район, деревня Голчаново, трасса Иваново-Ярославль. По данным ведомства, произошло столкновение автобуса, в котором находилось 17 человек, они не пострадали, пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором вместе с водителем находилось 20 человек, также не пострадали, грузового и двух легковых автомобилей. В результате ДТП, отмечает ГУ МЧС, предварительно, пострадали три человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, которые осматриваются бригадой скорой помощи.
https://ria.ru/20240105/dtp-1919801314.html
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ивановская область
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происшествия, авто, ивановская область, ивановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), kia rio, toyota corolla, mercedes
Происшествия, Авто, Ивановская область, Ивановский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Kia Rio, Toyota Corolla, Mercedes
В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Ивановской области столкнулись 5 транспортных средства, пострадали 2 человека

© Фото : Полиция37 Иваново/TelegramМесто ДТП с участием большегруза и автобуса в Ивановской области. 5 января 2024
Место ДТП с участием большегруза и автобуса в Ивановской области. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Полиция37 Иваново/Telegram
Место ДТП с участием большегруза и автобуса в Ивановской области. 5 января 2024
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
«
"Масштабное ДТП на выезде из Иванова на ярославской трассе", - сообщила ивановская полиция.
Уточняется, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом. В автобус врезался, не успев затормозить, следовавший за ним автомобиль Kia Ceed, а в иномарку – ехавшая за ней маршрутка "Иваново – Ярославль". Водитель следовавшей во встречном направлении Toyota Venza попытался объехать место аварии, но автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.
«
"На месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение не перекрыто. По предварительным данным, травмы получили два человека. Пассажир маршрутки - ушиб колена и сотрясение головного мозга, и пассажирка "Киа" - ушибленная рана лба", - отмечает УМВД.
На месте ДТП с участием автобуса в Чувашии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
12:02
Как сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Ивановской области, в 15.20 поступило сообщение о ДТП по адресу: Ивановский район, деревня Голчаново, трасса Иваново-Ярославль. По данным ведомства, произошло столкновение автобуса, в котором находилось 17 человек, они не пострадали, пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором вместе с водителем находилось 20 человек, также не пострадали, грузового и двух легковых автомобилей.
В результате ДТП, отмечает ГУ МЧС, предварительно, пострадали три человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, которые осматриваются бригадой скорой помощи.
Место ДТП, где столкнулись два автомобиля на трассе Хабаровск-Владивосток в Приморском крае. 5 января 2024
При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека
06:40
 
ПроисшествияАвтоИвановская областьИвановский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Kia RioToyota CorollaMercedes
 
 
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