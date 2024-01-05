https://ria.ru/20240105/dtp-1919801314.html

Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу

Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу - РИА Новости, 05.01.2024

Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу

Пятеро из 27 жителей Нижегородской области, попавших в смертельное ДТП с автобусом в Чувашии и доставленных домой, госпитализированы в состоянии средней степени РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:02

2024-01-05T12:02

2024-01-05T12:02

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

тольятти

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Пятеро из 27 жителей Нижегородской области, попавших в смертельное ДТП с автобусом в Чувашии и доставленных домой, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области. Автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП 3 января около 23 часов в Порецком районе Чувашии. В автобусе находилось 38 пассажиров и 2 водителя. В результате погибли двое пассажиров, ещё 15 человек были госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь. Большинство из пострадавших - жители Нижегородской области. Четвертого января за попавшими в ДТП жителями региона были отправлены два автобуса, которые доставили их в Нижний Новгород. "По состоянию на утро 5 января 27 нижегородцев, попавших в ДТП в Чувашии, доставлены автобусами в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Еще 2 человека обратились в лечебные учреждения региона самостоятельно. В результате обследований на амбулаторное лечение направлено 24 человека, госпитализировано 5 человек. Все госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметили в пресс-службе, эвакуация пострадавших нижегородцев продолжится. Ранее МВД Чувашии сообщило, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель 2 или более человек). Водитель, который не справился с управлением и допустил съезд с дороги, освидетельствован, признаков опьянения не установлено.

https://ria.ru/20240105/dtp-1919782685.html

нижегородская область

нижний новгород

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, тольятти