https://ria.ru/20240105/dtp-1919801314.html
Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу - РИА Новости, 05.01.2024
Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
Пятеро из 27 жителей Нижегородской области, попавших в смертельное ДТП с автобусом в Чувашии и доставленных домой, госпитализированы в состоянии средней степени РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:02
2024-01-05T12:02
2024-01-05T12:02
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
тольятти
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Пятеро из 27 жителей Нижегородской области, попавших в смертельное ДТП с автобусом в Чувашии и доставленных домой, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области. Автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП 3 января около 23 часов в Порецком районе Чувашии. В автобусе находилось 38 пассажиров и 2 водителя. В результате погибли двое пассажиров, ещё 15 человек были госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь. Большинство из пострадавших - жители Нижегородской области. Четвертого января за попавшими в ДТП жителями региона были отправлены два автобуса, которые доставили их в Нижний Новгород. "По состоянию на утро 5 января 27 нижегородцев, попавших в ДТП в Чувашии, доставлены автобусами в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Еще 2 человека обратились в лечебные учреждения региона самостоятельно. В результате обследований на амбулаторное лечение направлено 24 человека, госпитализировано 5 человек. Все госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметили в пресс-службе, эвакуация пострадавших нижегородцев продолжится. Ранее МВД Чувашии сообщило, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель 2 или более человек). Водитель, который не справился с управлением и допустил съезд с дороги, освидетельствован, признаков опьянения не установлено.
https://ria.ru/20240105/dtp-1919782685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, тольятти
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Тольятти
Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Пятеро из 27 жителей Нижегородской области, попавших в смертельное ДТП с автобусом в Чувашии и доставленных домой, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода
в Тольятти
, попал в ДТП 3 января около 23 часов в Порецком районе
Чувашии. В автобусе находилось 38 пассажиров и 2 водителя. В результате погибли двое пассажиров, ещё 15 человек были госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь. Большинство из пострадавших - жители Нижегородской области. Четвертого января за попавшими в ДТП жителями региона были отправлены два автобуса, которые доставили их в Нижний Новгород.
"По состоянию на утро 5 января 27 нижегородцев, попавших в ДТП в Чувашии, доставлены автобусами в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Еще 2 человека обратились в лечебные учреждения региона самостоятельно. В результате обследований на амбулаторное лечение направлено 24 человека, госпитализировано 5 человек. Все госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отметили в пресс-службе, эвакуация пострадавших нижегородцев продолжится.
Ранее МВД Чувашии сообщило, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель 2 или более человек). Водитель, который не справился с управлением и допустил съезд с дороги, освидетельствован, признаков опьянения не установлено.
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