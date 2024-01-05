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В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2024
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09:30 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/dtp-1919782685.html
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2024
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека
Вышедший из-под контроля автобус стал причиной ДТП на востоке Турции, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали восемь, передал телеканал NTV. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:30
2024-01-05T09:30
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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Вышедший из-под контроля автобус стал причиной ДТП на востоке Турции, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали восемь, передал телеканал NTV. "Вышедший из-под контроля автобус устроил ДТП в населенном пункте Каракурт Сарыкамышского района Карса, есть погибшие и раненые", - сообщает телеканал. По предварительным данным, погибли двое, пострадали восемь человек.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html
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в мире, турция, карс (провинция)
В мире, Турция, Карс (провинция)
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека

В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека, восемь пострадали

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Вышедший из-под контроля автобус стал причиной ДТП на востоке Турции, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали восемь, передал телеканал NTV.
"Вышедший из-под контроля автобус устроил ДТП в населенном пункте Каракурт Сарыкамышского района Карса, есть погибшие и раненые", - сообщает телеканал.
По предварительным данным, погибли двое, пострадали восемь человек.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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