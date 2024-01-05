https://ria.ru/20240105/dtp-1919782685.html
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2024
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека
Вышедший из-под контроля автобус стал причиной ДТП на востоке Турции, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали восемь, передал телеканал NTV. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:30
2024-01-05T09:30
2024-01-05T09:30
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карс (провинция)
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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Вышедший из-под контроля автобус стал причиной ДТП на востоке Турции, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали восемь, передал телеканал NTV. "Вышедший из-под контроля автобус устроил ДТП в населенном пункте Каракурт Сарыкамышского района Карса, есть погибшие и раненые", - сообщает телеканал. По предварительным данным, погибли двое, пострадали восемь человек.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, карс (провинция)
В мире, Турция, Карс (провинция)
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека
В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека, восемь пострадали