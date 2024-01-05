https://ria.ru/20240105/dtp-1919782685.html

В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека

В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2024

В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека

Вышедший из-под контроля автобус стал причиной ДТП на востоке Турции, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали восемь, передал телеканал NTV. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:30

2024-01-05T09:30

2024-01-05T09:30

в мире

турция

карс (провинция)

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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Вышедший из-под контроля автобус стал причиной ДТП на востоке Турции, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали восемь, передал телеканал NTV. "Вышедший из-под контроля автобус устроил ДТП в населенном пункте Каракурт Сарыкамышского района Карса, есть погибшие и раненые", - сообщает телеканал. По предварительным данным, погибли двое, пострадали восемь человек.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html

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Варвара Скокшина

в мире, турция, карс (провинция)