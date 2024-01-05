https://ria.ru/20240105/dtp-1919769738.html

При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека

При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека - РИА Новости, 05.01.2024

При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека

Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один ребенок пострадал при встречном столкновении двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T06:40

2024-01-05T06:40

2024-01-05T09:31

происшествия

надеждинский район

toyota corolla

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ВЛАДИВОСТОК, 5 янв – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один ребенок пострадал при встречном столкновении двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает краевая прокуратура. "Днем 5 января на 699-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" водитель Toyota Nadia 1980 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и малолетний ребенок, которые находились в Toyota Nadia", - говорится в сообщении. Еще одна несовершеннолетняя пассажирка Toyota Nadia госпитализирована с травмами. Водитель Toyota Camry и мужчина-пассажир Toyota Nadia, предварительно, отказались от госпитализации и находятся на месте аварии. На место прибыл прокурор Надеждинского района Алексей Малышев. Ведомство проводит проверку.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html

надеждинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, надеждинский район, toyota corolla