https://ria.ru/20240105/dtp-1919769738.html
При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека
При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека - РИА Новости, 05.01.2024
При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один ребенок пострадал при встречном столкновении двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T06:40
2024-01-05T06:40
2024-01-05T09:31
происшествия
надеждинский район
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 5 янв – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один ребенок пострадал при встречном столкновении двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает краевая прокуратура. "Днем 5 января на 699-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" водитель Toyota Nadia 1980 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и малолетний ребенок, которые находились в Toyota Nadia", - говорится в сообщении. Еще одна несовершеннолетняя пассажирка Toyota Nadia госпитализирована с травмами. Водитель Toyota Camry и мужчина-пассажир Toyota Nadia, предварительно, отказались от госпитализации и находятся на месте аварии. На место прибыл прокурор Надеждинского района Алексей Малышев. Ведомство проводит проверку.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html
надеждинский район
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происшествия, надеждинский район, toyota corolla
Происшествия, Надеждинский район, Toyota Corolla
При встречном столкновении иномарок в Приморье погибли три человека
В ДТП с двумя иномарками в Приморье погибли три человека, в том числе ребенок
ВЛАДИВОСТОК, 5 янв – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один ребенок пострадал при встречном столкновении двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает краевая прокуратура.
"Днем 5 января на 699-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" водитель Toyota Nadia 1980 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и малолетний ребенок, которые находились в Toyota Nadia", - говорится в сообщении.
Еще одна несовершеннолетняя пассажирка Toyota Nadia госпитализирована с травмами. Водитель Toyota Camry и мужчина-пассажир Toyota Nadia, предварительно, отказались от госпитализации и находятся на месте аварии.
На место прибыл прокурор Надеждинского района
Алексей Малышев. Ведомство проводит проверку.
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