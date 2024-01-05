https://ria.ru/20240105/donetsk-1919775938.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 05.01.2024
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска около полуночи обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:46
2024-01-05T08:46
2024-01-05T08:46
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска около полуночи обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240104/shkola-1919725246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска около полуночи обстреляли Куйбышевский район Донецка