https://ria.ru/20240105/donetsk-1919775938.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 05.01.2024

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска около полуночи обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:46

2024-01-05T08:46

2024-01-05T08:46

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска около полуночи обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240104/shkola-1919725246.html

https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, донецк, происшествия