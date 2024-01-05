https://ria.ru/20240105/diversiya-1919871028.html
ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии под Челябинском
ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии под Челябинском - РИА Новости, 05.01.2024
ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии под Челябинском
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, сообщил центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:28
2024-01-05T21:28
2024-01-05T22:06
россия
челябинская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, сообщил центр общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области", — говорится в заявлении.Отмечается, что мужчину завербовали с помощью соцсетей. Кроме того, удалось установить его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре прошлого года.У задержанного изъяли средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами. Подозреваемого и собранные материалы передали в Следственный комитет.
https://ria.ru/20231231/udar-1919237277.html
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россия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, Челябинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии под Челябинском
ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии в Челябинской области