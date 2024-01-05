https://ria.ru/20240105/dispetchery-1919876689.html

СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту

СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту - РИА Новости, 05.01.2024

СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту

Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио не заметили мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T22:46

2024-01-05T22:46

2024-01-05T22:46

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саппоро

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио не заметили мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед столкновением с идущим на посадку авиалайнером, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источник. Ранее телеканал NHK сообщал, что самолет береговой охраны Японии примерно 40 секунд стоял неподвижно на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханеда перед тем, как столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Japan Airlines. По его данным, длительная остановка затруднила наблюдение, потому что огни куда меньшего по размерам самолета береговой охраны могли слиться с другими огнями на ВПП, из-за чего пилотам и диспетчерам было труднее его разглядеть. "В момент катастрофы система мониторинга взлетно-посадочной полосы работала исправно, но авиадиспетчеры, по всей видимости, не заметили мигающий индикатор, сообщил источник, близкий к министерству транспорта", - говорится в сообщении издания. Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточнённым данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. В самолете береговой охраны находились шесть человек, пятеро из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся. Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. При этом, как сообщали японские СМИ, пассажирский авиалайнер приступил к посадке после того, как пилот судна подтвердил поступившее ему разрешение на маневр со стороны диспетчеров. Самолет береговой охраны Японии же должен был проследовать до места ожидания у взлетно-посадочной полосы без выезда на полосу, хотя капитан воздушного судна утверждает, что он совершил маневр после того, как получил соответствующее разрешение.

https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919453528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

япония, в мире, саппоро, japan airlines , токио