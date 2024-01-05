СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту
Nikkei Asia: диспетчеры аэропорта в Токио не видели датчики движущегося самолета
Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку
Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио не заметили мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед столкновением с идущим на посадку авиалайнером, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источник.
Ранее телеканал NHK сообщал, что самолет береговой охраны Японии примерно 40 секунд стоял неподвижно на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханеда перед тем, как столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Japan Airlines. По его данным, длительная остановка затруднила наблюдение, потому что огни куда меньшего по размерам самолета береговой охраны могли слиться с другими огнями на ВПП, из-за чего пилотам и диспетчерам было труднее его разглядеть.
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"В момент катастрофы система мониторинга взлетно-посадочной полосы работала исправно, но авиадиспетчеры, по всей видимости, не заметили мигающий индикатор, сообщил источник, близкий к министерству транспорта", - говорится в сообщении издания.
В самолете береговой охраны находились шесть человек, пятеро из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся.
Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. При этом, как сообщали японские СМИ, пассажирский авиалайнер приступил к посадке после того, как пилот судна подтвердил поступившее ему разрешение на маневр со стороны диспетчеров. Самолет береговой охраны Японии же должен был проследовать до места ожидания у взлетно-посадочной полосы без выезда на полосу, хотя капитан воздушного судна утверждает, что он совершил маневр после того, как получил соответствующее разрешение.