Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/dispetchery-1919876689.html
СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту
СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту
Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио не заметили мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T22:46
2024-01-05T22:46
япония
в мире
саппоро
japan airlines
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919451804_25:0:1924:1068_1920x0_80_0_0_21e38d6655d2f7fae0d50d32f4b4fde0.png
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио не заметили мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед столкновением с идущим на посадку авиалайнером, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источник. Ранее телеканал NHK сообщал, что самолет береговой охраны Японии примерно 40 секунд стоял неподвижно на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханеда перед тем, как столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Japan Airlines. По его данным, длительная остановка затруднила наблюдение, потому что огни куда меньшего по размерам самолета береговой охраны могли слиться с другими огнями на ВПП, из-за чего пилотам и диспетчерам было труднее его разглядеть. "В момент катастрофы система мониторинга взлетно-посадочной полосы работала исправно, но авиадиспетчеры, по всей видимости, не заметили мигающий индикатор, сообщил источник, близкий к министерству транспорта", - говорится в сообщении издания. Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточнённым данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. В самолете береговой охраны находились шесть человек, пятеро из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся. Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. При этом, как сообщали японские СМИ, пассажирский авиалайнер приступил к посадке после того, как пилот судна подтвердил поступившее ему разрешение на маневр со стороны диспетчеров. Самолет береговой охраны Японии же должен был проследовать до места ожидания у взлетно-посадочной полосы без выезда на полосу, хотя капитан воздушного судна утверждает, что он совершил маневр после того, как получил соответствующее разрешение.
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919453528.html
япония
саппоро
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919451804_452:0:1876:1068_1920x0_80_0_0_9682f840ca6828773ad4a393adfc0222.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, в мире, саппоро, japan airlines , токио
Япония, В мире, Саппоро, Japan Airlines , Токио
СМИ назвали возможную причину столкновения самолетов в токийском аэропорту

Nikkei Asia: диспетчеры аэропорта в Токио не видели датчики движущегося самолета

Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку
Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку
Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио не заметили мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед столкновением с идущим на посадку авиалайнером, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источник.
Ранее телеканал NHK сообщал, что самолет береговой охраны Японии примерно 40 секунд стоял неподвижно на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханеда перед тем, как столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Japan Airlines. По его данным, длительная остановка затруднила наблюдение, потому что огни куда меньшего по размерам самолета береговой охраны могли слиться с другими огнями на ВПП, из-за чего пилотам и диспетчерам было труднее его разглядеть.
«
"В момент катастрофы система мониторинга взлетно-посадочной полосы работала исправно, но авиадиспетчеры, по всей видимости, не заметили мигающий индикатор, сообщил источник, близкий к министерству транспорта", - говорится в сообщении издания.
Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточнённым данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться.
В самолете береговой охраны находились шесть человек, пятеро из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся.
Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. При этом, как сообщали японские СМИ, пассажирский авиалайнер приступил к посадке после того, как пилот судна подтвердил поступившее ему разрешение на маневр со стороны диспетчеров. Самолет береговой охраны Японии же должен был проследовать до места ожидания у взлетно-посадочной полосы без выезда на полосу, хотя капитан воздушного судна утверждает, что он совершил маневр после того, как получил соответствующее разрешение.
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио. 2 января 2024
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту
2 января, 12:37
 
ЯпонияВ миреСаппороJapan AirlinesТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала