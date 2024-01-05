https://ria.ru/20240105/dinozavr-1919862006.html

В Патагонии палеонтологи обнаружили новый вид травоядного динозавра

В Патагонии палеонтологи обнаружили новый вид травоядного динозавра - РИА Новости, 05.01.2024

В Патагонии палеонтологи обнаружили новый вид травоядного динозавра

Новый вид травоядного динозавра с длинной шеей и клювом, который жил 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки, обнаружили ученые аргентинского... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T19:40

2024-01-05T19:40

2024-01-05T19:40

наука

неукен (провинция)

южная америка

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МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Новый вид травоядного динозавра с длинной шеей и клювом, который жил 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки, обнаружили ученые аргентинского совета по научным исследованиям Conicet - самый крупный в семействе реббахизавридов, четвероногий Sidersaura marae, весил около 15 тонн и достигал 20 метров в длину. "Новый динозавр Sidersaura marae был четвероногим и имел длинный хвост. Ископаемые останки четырех различных экземпляров были обнаружены в Каньядон-де-лас-Кампанас, городе, расположенном в 20 километрах от Вилья-Эль-Чокон. Породы формации Уинкуль в Неукене соответствуют началу верхнего мела и имеют предполагаемый возраст от 96 до 93 миллионов лет", - говорится в сообщении на сайте Conicet. Представители семейства Rebbachisauridae не отличались крупными размерами, однако открытый вид Sidersaura marae является среди них самым крупным. Масса ящеров предположительно составляла около 15 тонн, а длина достигала 20 метров. Новый вид получил свое название из-за звездчатой формы обнаруженных хвостовых костей - Sider с латыни переводится как звезда. Первые останки Sidersaura marae были обнаружены в 2012 году, после чего на месте раскопок прошли пять ежегодных кампаний. В ходе работ в провинции Неукен вместе с окаменелостями нового вида также были обнаружены останки гигантского хищника Meraxes gigas.

https://ria.ru/20230811/dinozavr-1889433701.html

неукен (провинция)

южная америка

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неукен (провинция), южная америка