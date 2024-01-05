В Патагонии палеонтологи обнаружили новый вид травоядного динозавра
В Патагонии палеонтологи нашли новый вид травоядного динозавра Sidersaura marae
© Depositphotos.com / KostPhotoТитанозавр
© Depositphotos.com / KostPhoto
Титанозавр. Архивное фото
МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Новый вид травоядного динозавра с длинной шеей и клювом, который жил 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки, обнаружили ученые аргентинского совета по научным исследованиям Conicet - самый крупный в семействе реббахизавридов, четвероногий Sidersaura marae, весил около 15 тонн и достигал 20 метров в длину.
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"Новый динозавр Sidersaura marae был четвероногим и имел длинный хвост. Ископаемые останки четырех различных экземпляров были обнаружены в Каньядон-де-лас-Кампанас, городе, расположенном в 20 километрах от Вилья-Эль-Чокон. Породы формации Уинкуль в Неукене соответствуют началу верхнего мела и имеют предполагаемый возраст от 96 до 93 миллионов лет", - говорится в сообщении на сайте Conicet.
Представители семейства Rebbachisauridae не отличались крупными размерами, однако открытый вид Sidersaura marae является среди них самым крупным. Масса ящеров предположительно составляла около 15 тонн, а длина достигала 20 метров.
Новый вид получил свое название из-за звездчатой формы обнаруженных хвостовых костей - Sider с латыни переводится как звезда. Первые останки Sidersaura marae были обнаружены в 2012 году, после чего на месте раскопок прошли пять ежегодных кампаний. В ходе работ в провинции Неукен вместе с окаменелостями нового вида также были обнаружены останки гигантского хищника Meraxes gigas.