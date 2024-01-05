https://ria.ru/20240105/deti-1919777082.html

Педиатр объяснил, как отличить перелом от ушиба у ребенка

Педиатр объяснил, как отличить перелом от ушиба у ребенка - РИА Новости, 05.01.2024

Педиатр объяснил, как отличить перелом от ушиба у ребенка

Отличить перелом от ушиба у ребенка бывает очень непросто, если есть отек, нарушение движения в суставе, сильная боль, то следует как можно скорее обратиться к... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:59

2024-01-05T08:59

2024-01-05T08:59

общество

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Отличить перелом от ушиба у ребенка бывает очень непросто, если есть отек, нарушение движения в суставе, сильная боль, то следует как можно скорее обратиться к врачу, если движение сохранено и отек небольшой - можно приложить лед и оставить конечность в покое, заявил РИА Новости заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко. "Если видно, что у ребенка выраженный отек, нарушение движений в суставе, сильный болевой синдром, то в таких случаях конечность необходимо зафиксировать и как можно скорее обратиться к врачу в травмпункт", - сказал Саутенко. Он уточнил, что если движение присутствует, есть небольшой отек и боль, то можно конечность оставить в покое, придать ей возвышенное положение и в первые часы после травмы приложить лед. При этом, по словам специалиста, если есть любые сомнения, что это может быть перелом, лучше обратиться к врачу. Без рентгенографического исследования отличить сильный ушиб от перелома даже высококвалифицированному специалисту проблематично, поскольку симптомы у этих двух явлений очень схожи, отметил доктор. Он добавил, что для минимизации рисков детям младшего дошкольного возраста следует выбирать ту горку, у которой нет крутого спуска. Предварительно ребенку нужно объяснить, что во время катания необходимо крепко держаться руками за санки, поскольку они могут набрать большую скорость при спуске. Кроме того, не следует лежать или сидеть против движения саней, разъяснил Саутенко.

https://ria.ru/20231231/kholod-1919204157.html

https://ria.ru/20231217/sladosti-1916275224.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия