https://ria.ru/20240105/dedollarizatsiya-1919779197.html

Каждая третья страна ООН встала на путь дедолларизации

Каждая третья страна ООН встала на путь дедолларизации - РИА Новости, 05.01.2024

Каждая третья страна ООН встала на путь дедолларизации

Эпидемия санкций заставила многие государства задуматься о своей зависимости от доллара. Что станет с их расчетами и сбережениями, если они выступят против... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:10

2024-01-05T09:10

2024-01-05T09:10

экономика

бразилия

китай

юар

в мире

луис инасиу лула да силва

оон

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Эпидемия санкций заставила многие государства задуматься о своей зависимости от доллара. Что станет с их расчетами и сбережениями, если они выступят против политики Запада и пойдут своим путем, отказавшись от валютной кабалы? Отдельные инициативы против американской валюты выдвигались и раньше, но в 2023 году такие голоса зазвучали еще громче: как показал анализ РИА Новости, теперь уже каждая третья страна ООН решила сделать ставку на развитие национальных средств платежа. В ходе анализа изучались высказывания официальных лиц 193 стран ООН в международных и российских СМИ, представители 68 стран выступили однозначно за дедолларизацию или заявили, что принимают меры в этом направлении. Самые смелые откровенно призывают дать бой "баксу" прямо с политических трибун. Прежде всего, это давние участники сильных региональных объединений вроде АСЕАН или БРИКС. Например, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва регулярно предлагает создать альтернативную доллару валюту для расчетов в рамках союза. Аналогичного мнения придерживается и министр финансов ЮАР Энох Годонгвана, выступающий за усиленное кредитование в национальных валютах. Дедолларизация – одно из следствий усиления фрагментации глобальной экономики и перехода к многополярному миру, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Она активизировалась из-за антироссийских санкций, наглядно продемонстрировавших риски зависимости национальной экономики от американской валюты. Дедолларизация снижает спрос на доллар и, как следствие, способствует его девальвации", - заключает эксперт. При этом многие страны осознали, что доллар представляет собой опасность не только как средство платежа, но и как инструмент сбережения, поэтому понятие дедолларизации имеет смысл рассматривать гораздо шире. Например, Израиль объявил, что сократит долю доллара в валютных резервах в пользу юаня. Некоторые страны принимают более точечные усилия по снижению зависимости своего населения от зарубежных денег. Среди них запретивший долгосрочные валютные вклады Вьетнам. Ползучая дедолларизацияЧаще всего бесстрашные призывы объявить войну американской валюте звучат из уст первых лиц и политиков Африканского континента и Латинской Америки. Так, президент Кении Уильям Руто обратился к местным лидерам с просьбой сделать первые шаги к отказу от нее в пользу расчетов через панафриканскую платежную систему. Некоторые страны подкрепляют свою откровенную антидолларовую риторику конкретными действиями. Например, Гана активно прорабатывает возможность покупки нефти за золото вместо доллара. А премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон решил усложнить расчеты в американской валюте, подписав многостраничный указ от обязательном контроле таких платежей. В то же время большинство представителей лагеря национальных валют предпочитает действовать более осторожно, напрямую не заявляя о своих платежных предпочтениях. При этом они активно подают заявки на вступление в различные экономические союзы, которые проводят дедолларизацию. Так, ряд стран, включая Алжир, Бахрейн, Эфиопию и многие другие интересуются членством в БРИКС. Валютные альтернативыЕсть страны, которые так же воздерживаются от ярких заявлений. При этом они организуют свои расчеты так, что не остается сомнений в том, что дедолларизация, что называется, налицо. Среди таких стран, например, Бангладеш, полностью перешедший на рупии в торговле с Индией. Этой валюте отдали предпочтение во взаимной торговле также Маврикий и Шри Ланка. При этом не меньшей популярностью в развивающемся мире пользуются дирхам ОАЭ. Например, Пакистан в прошлом году провел ряд крупных сделок по зерну и нефти в этой валюте. А ключевым локомотивом для этой валюты являются сами Эмираты, перешедшие от использования доллара в торговле нефтью к местной валюте. Активно шагает по миру и рубль. Особый интерес он представляет для стран, плотно работающих с Россией, прежде всего, это ЕАЭС. Армения, например, заявила о полном отказе от расчетов с нашей страной в долларах и евро. При этом абсолютным королем в целом в мире среди альтернативных "американцу" валют является китайский юань: на протяжении почти всего прошлого года межбанковская система SWIFT, через которую проходит большинство всех глобальных расчетов, сообщала о его головокружительных успехах. По итогам ноября доля расчетов в юанях через эту систему достигла своего исторического максимума в 4,61% - китайской валюте впервые удалось подвинуть в рейтинге популярнейших средств платежа японскую иену. Китай вообще очень много делает для популяризации своей расчетной единицы. Так, например, в Гонконге, Сингапуре и Европе открылись специальные расчетные центры для облегчения платежей в юанях, а еще страна активно налаживает контакты с зарубежными биржами, при этом входя в число стран, развивающих национальную цифровую валюту - это тоже один из способов снизить расчетное рабство. Несмотря на усилия по дедолларизации, которые проводят страны по всему миру, доллар продолжает сохранять лидерство в рейтинге востребованных расчетных валют. По данным SWIFT, по итогам ноября на него пришлось более 47% всех расчетов через эту систему. Поддержать национальную валюту словесными интервенциями пытается президент США Джо Байден, выразивший уверенность в незыблемости позиций доллара в ответ на сообщения о договоренностях Бразилии и Китая об отказе от этой валюты во взаимной торговле. Удастся ли доллару сохранить гегемонию - покажет время.

https://ria.ru/20240104/rubl-1918996906.html

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html

бразилия

китай

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, бразилия, китай, юар, в мире, луис инасиу лула да силва, оон, брикс