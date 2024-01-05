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Юлия Давыдова: Кинокампус Горького запустит онлайн-курсы в 2024 году

Юлия Давыдова: Кинокампус Горького запустит онлайн-курсы в 2024 году - РИА Новости, 05.01.2024

Юлия Давыдова: Кинокампус Горького запустит онлайн-курсы в 2024 году

Киностудия им. Максима Горького ведет свою историю уже более 100 лет. Сегодня она занимается не только созданием фильмов. К лету этого года на Киностудии... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:00

2024-01-05T12:00

2024-01-05T12:38

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Киностудия им. Максима Горького ведет свою историю уже более 100 лет. Сегодня она занимается не только созданием фильмов. К лету этого года на Киностудии Горького появится свой музей об истории кино, а в январе откроется первая временная выставка, посвященная кинопрофессиям. Также в этом году креативное пространство Кинокампус Горького откроет направление по актерскому мастерству в виртуальной реальности и запустит онлайн-курсы по режиссуре монтажа и нейросетям в кино, рассказала в эклюклюзивном интервью РИА Новости заместитель генерального директора по развитию новых направлений Киностудии Горького Юлия Давыдова. Беседовала Александра Шванова. — Юлия, поделитесь, пожалуйста, планами Киностудии Горького на ближайший год?— Киностудия Горького сегодня – часть активно развивающегося московского кинокластера, и помимо производства контента на нашей базе открыто креативное пространство Кинокампус Горького, где дети и подростки могут сделать свои первые шаги в кино, а также новые студии, где уже сегодня можно арендовать павильоны для съемок контента любого формата. Эти направления для нас очень важны и, конечно, мы будем развивать их. Кроме того, у Киностудии Горького имеется большой опыт в проведении кинофестивалей. Это будут все так же наши ежегодные проекты не только в Москве, но и в других городах страны и даже за границей. Но в 2024 году все наши традиционные форматы немного видоизменятся и станут еще интереснее.— Расскажите о них подробнее, пожалуйста.— У киностудии есть три традиционных фестиваля – это Международный фестиваль "Форма жизни", Международный фестиваль научного и исследовательского кино "Мир знаний" и Международный фестиваль детско-юношеских фильм "Мир чудес". В этом году "Мир чудес" впервые прошел в Сербии. Добрые качественные фильмы и анимация интересны детям по всему миру, поэтому мы планируем провести подобный фестиваль в следующем году также за границей. Пока думаем над страной.— Каким будет музей Киностудии Горького? Что в нем будет представлено?— Музей Киностудии Горького – наш очень долгожданный и амбициозный проект. Он простым языком, современно и высокотехнологично расскажет о кино. А еще о том, как становился, развивался бренд одной из старейших киностудий страны, о классике отечественного кинематографа, которая была создана в том числе творцами нашей студии. И главное – именно через этот взгляд на лучшие кинокартины можно будет увидеть всю историю кино вообще.В постоянной экспозиции музея будут представлены уникальные предметы из архивов киностудии, собранные с помощью наследников известных отечественных кинематографистов, историческую киносъемочную технику, оригинальные костюмы со съемок любимых картин. Например, костюм короля Йагупопа, бутафорию — портативный смыслоуловитель из "Москва-Кассиопея" и "Отроки во вселенной", синий луч из "Раз, два — горе не беда!", оригинальный реквизит — деревянную колотушку из фильма "Шла собака по роялю", зеркальце из "Морозко", перстень-телепортер из "Аленького цветочка", портсигар из легендарных "Офицеров" и еще много всего интересного.Наш музей будет не совсем музеем в привычном понимании этого слова. Например, визуально он будет несколько походить на небольшой кинотеатр: приглушенный свет, показы фильмов и, конечно, современные аттракционы с использованием реальной исторической кинотехники: тележка оператора, кинокамеры, монтажный стол и другое.— Когда планируется его открытие?— К лету 2024 года, в середине года.— Вы сказали, что будет постоянная экспозиция. Планируются и временные выставки?— Мы планируем проведение и временных выставок. Пространство еще не открыто, но уже сейчас мы работаем над первой временной выставкой. И даже предусмотрели специальное пространство в рамках музея для проведения мероприятий. В январе там откроется первая временная выставка о том, как снимается кино и какие существуют кинопрофессии, помимо тех популярных, которые все мы точно знаем.— Как вы думаете, кому прежде всего будет интересен музей Киностудии Горького? Какова будет его целевая аудитория?— Мы рассчитываем, что будем интересны и полезны детско-семейной аудитории. Взрослым будет интересно еще раз посмотреть, но уже под другим углом, на кино своей юности, а детям – узнать о "золотой коллекции" на доступном им языке: через интерактивы и мультимедиа.Это не будут какие-то специальные киноведческие экспозиции. В большей степени рассчитываем и ждем аудиторию простых зрителей, которые интересуются кино. Сейчас отечественная индустрия находится на подъеме и вызывает огромный интерес: выходит много качественных картин, растет смотрение, вокруг российских кинолент все больше обсуждений не только среди экспертного сообщества, но даже обычных зрителей. Как раз обсудить кино: каким оно было и каким стало, можно будет в стенах нашего музея.— Скажите, пожалуйста, будут ли проводиться какие-то мероприятия в рамках этой временной экспозиции?— Одновременно с пространством для выставок откроется зал для образовательных программ. И мы планируем проводить там разные программы, встречи и лекции.— Расскажите, пожалуйста, чем сегодня еще занимается Киностудия Горького, кроме создания фильмов?— Помимо создания фильмов у киностудии есть целый набор направлений: киношкола, выездные проекты – киноэкспедиции для подростков, кинофестивали, про которые я уже упомянула. А еще мероприятия, совместные проекты со студентами, ну и, конечно, выставки – мы будем проводить примерно две-три выставки в год.Кроме того, в 2023 году Киностудия Горького открыла студии для создания цифрового контента. Это современная высокотехнологичная локация общей площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров, здесь работают шесть студий для создания цифрового контента и проведения различных мероприятий. Например, первое прошло в рамках празднования Дня российского кино-2023. Тогда более 600 гостей посетили открытые кинопоказы и тематический квиз, организованный Киностудией Горького. Все эти локации подойдут для создания любого контента: фотосессий, интервью, видеороликов и кулинарных шоу, отдельных сцен для документального, научно-популярного и игрового кино.Киностудия переживает этап восстановления в первую очередь по направлению материально-технической базы и оснащению. Многие павильоны находились не в очень хорошем состоянии, какие-то требуют полной перестройки, иные – ремонта. И все это постепенно будет выполнено.— Вы сказали, что Кинокампус Горького организовывает киноэкспедиции. Расскажите, как появилась эта идея, как она реализуется и какие у вас цели на будущее?— Киноэкспедиция — это в большей степени обучающий, чем развлекательный проект. Формат его состоит в том, что группа подростков 13–17 лет в сопровождении вожатых и педагогов приезжает в другой город – в этом году это были Калининград и Камчатка, встречаются там с группой таких же подростков, и все вместе проживают свою очень уникальную и особенную киноэкспедицию. Конечно, мы знакомим детей с регионом. В программу поездки обязательно входит посещение самых знаковых достопримечательностей. Но главное – научить ребят за эти несколько дней снимать кино. Поэтому подготовка к поездке начинается заранее, примерно за неделю. Это онлайн-занятия, например, по сценарному искусству. И на этих онлайн-занятиях дети уже встречаются со своими будущими коллегами из того региона, куда они едут.Уже на этапе препродакшна ребята начинают задумывать сценарий фильма, который они будут снимать, потому что результатом этой поездки станет короткометражный фильм. Это все происходит всего за неделю.Киноэкспедиции мы проводим как по России, так и выезжаем в другие страны. Дети приезжают, и у них начинается очень плотная программа: мастер-классы, интенсивы, читки, съемки, экскурсии. И мы так проехали уже шесть экспедиций за год: в Узбекистан, Казань, Калининград, на Камчатку, в Северную Осетию и Сербию.Этот проект всем нравится, в том числе в нем заинтересовалось правительство Москвы. Они решили его поддержать и выделили нам грант на международные поездки. Обязательное условие – конкурс видеоконтента. Ребятам нужно самостоятельно или в группе снять видео по заданной теме. В конкурсе могут участвовать только ребята из Москвы и принимающей страны. При этом мест всего 30: 15 ребят из столицы и 15 детей из страны-участницы. Поэтому конкурс – очень сложная задача и для нас в том числе.В 2024 году у нас запланированы 12 киноэкспедиций: в Санкт-Петербург, Екатеринбург, на Кавказ, Алтай, в Дагестан, Владивосток, Карелию, а еще в Белоруссию, Узбекистан, Армению, Турцию, Казахстан.— Есть ли перспектива, что киноэкспедиции будут доступны для ребят из всех регионов страны?— Думаем об этом. Нам бы хотелось, чтобы все ребята могли получить такую путевку в профессию. Поэтому совместно с правительством Москвы мы уже планируем организовать такую площадку, которая будет удобна для выездных киноэкспедиций.— Вы говорили, что Кинокампус Горького имеет много разных направлений. Какие еще есть программы и на какой возраст они рассчитаны?— Сегодня в Кинокампусе Горького занимаются 11 групп по четырем основным направлениям: фильммейкинг, актерское мастерство, актер дубляжа и озвучивания и создание комиксов. Это годовые курсы, то есть с более углубленным изучением профессий. Программы рассчитаны от 10 и до 17 лет. При этом мы часто встречаем ребят, которые посещают разные курсы, которые понимают, например, что им больше нравится режиссура, а не актерское мастерство. Они пробуют себя, получают опыт и даже набивают шишки. Причем в таком юном возрасте.Мы рады, что можем таким заинтересованным ребятам помочь познакомиться с киноиндустрией и сделать свой осознанный выбор. С уверенностью могу сказать, что после занятий в Кинокампусе Горького вопрос с выбором вуза и специальности перестанет быть трудным и в плохом смысле слова фатальным.Кроме годовых курсов у есть пятидневные интенсивы по кино- и медиа-специальностям. Такие программы проходят в каникулы, когда ребята с утра до вечера занимаются в Кинокампусе Горького, то есть в стенах легендарной Киностудии Горького.— Поделитесь, пожалуйста, планами. Какие новшества ждут Кинокампус Горького?— Мы продолжим набор с начала учебного года по существующим курсам. И добавим много нового. Например, уже с февраля планируем запустить направление по актерскому мастерству в виртуальной реальности (VR). По нашим оценкам, этот курс станет одной из первых в России программ подготовки актеров VR c ранних лет. Кроме того, готовим несколько онлайн-курсов: режиссер монтажа и нейросети в кино. Оба этих направления ориентированы на подростков, однако могут подойти всем, кто интересуется медиа и технологиями.

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Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, москва, киностудия имени м. горького, кино, культура