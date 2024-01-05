https://ria.ru/20240105/davankov-1919796906.html

Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России

Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России - РИА Новости, 05.01.2024

Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России

Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова и председателя ЛДПР Леонида... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:17

2024-01-05T11:17

2024-01-05T14:25

выборы президента россии — 2024

владислав даванков

политика

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатами на пост президента России, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК принял от них документы для регистрации 1 января.Всего в комиссию поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе девять — от политических партий, еще 24 — от граждан, заявивших о своем самовыдвижении. Из них в ЦИК России подали документы 15 человек."Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства, и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов", — сообщила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить в три дня — с 15 по 17 марта.Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231226/ldpr-1918187354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав даванков, политика, россия