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Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России - РИА Новости, 05.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:17 05.01.2024 (обновлено: 14:25 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/davankov-1919796906.html
Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России
Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России - РИА Новости, 05.01.2024
Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России
Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова и председателя ЛДПР Леонида... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:17
2024-01-05T14:25
выборы президента россии — 2024
владислав даванков
политика
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатами на пост президента России, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК принял от них документы для регистрации 1 января.Всего в комиссию поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе девять — от политических партий, еще 24 — от граждан, заявивших о своем самовыдвижении. Из них в ЦИК России подали документы 15 человек."Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства, и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов", — сообщила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить в три дня — с 15 по 17 марта.Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20231226/ldpr-1918187354.html
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владислав даванков, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Владислав Даванков, Политика, Россия
Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России

ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатами на пост президента России, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК принял от них документы для регистрации 1 января.
Всего в комиссию поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе девять — от политических партий, еще 24 — от граждан, заявивших о своем самовыдвижении. Из них в ЦИК России подали документы 15 человек.
"Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства, и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов", — сообщила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.
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Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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