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Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения - РИА Новости, 05.01.2024
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15:29 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/byudzhet-1919830277.html
Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения
Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения - РИА Новости, 05.01.2024
Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения
Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен внести изменения в уже одобренный правительством проект бюджета на 2024 финансовый год (начнется 1 апреля 2024... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:29
2024-01-05T15:29
в мире
япония
исикава
ниигата (город)
фумио кисида
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ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен внести изменения в уже одобренный правительством проект бюджета на 2024 финансовый год (начнется 1 апреля 2024 года), об этом он сообщил журналистам в пятницу. "В проекте бюджета на 2024 финансовый год фонд резервных расходов заложен в размере 500 миллиардов иен (3,4 миллиарда долларов), но если учитывать, что необходимо бесперебойное обеспечение восстановления (пострадавших районов), есть необходимость внести изменения по увеличению суммы резервных расходов. Мы как можно быстрее составим проект изменений, я дал указание министру финансов провести процедуру для проведения решения правительства", - сказал Кисида. Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) для помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января. Средства будут выделены из резервного фонда за текущий 2023 финансовый год (закончится 31 марта 2024 года). На текущий 2023 финансовый год, который закончится 31 марта 2024 года, в бюджете на нужды в связи со стихийными бедствиями выделено 500 миллиардов иен. На сегодняшний день в фонде остается еще около 466,6 миллиарда иен (3,2 миллиарда долларов). В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии с 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, - угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. К этому часу сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Есть сообщения, что в городе Вадзима более 40 человек погребены заживо. Отрезаны от коммуникаций более 160 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах - Исикава, Тояма и Ниигата. Света нет у более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240105/tolchki-1919825875.html
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япония
исикава
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в мире, япония, исикава, ниигата (город), фумио кисида
В мире, Япония, Исикава, Ниигата (город), Фумио Кисида
Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения

Премьер Японии намерен внести изменения в проект бюджета из-за землетрясения

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен внести изменения в уже одобренный правительством проект бюджета на 2024 финансовый год (начнется 1 апреля 2024 года), об этом он сообщил журналистам в пятницу.
«
"В проекте бюджета на 2024 финансовый год фонд резервных расходов заложен в размере 500 миллиардов иен (3,4 миллиарда долларов), но если учитывать, что необходимо бесперебойное обеспечение восстановления (пострадавших районов), есть необходимость внести изменения по увеличению суммы резервных расходов. Мы как можно быстрее составим проект изменений, я дал указание министру финансов провести процедуру для проведения решения правительства", - сказал Кисида.
Последствия землетрясения в Японии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) для помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января. Средства будут выделены из резервного фонда за текущий 2023 финансовый год (закончится 31 марта 2024 года).
На текущий 2023 финансовый год, который закончится 31 марта 2024 года, в бюджете на нужды в связи со стихийными бедствиями выделено 500 миллиардов иен. На сегодняшний день в фонде остается еще около 466,6 миллиарда иен (3,2 миллиарда долларов).
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии с 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, - угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В японской Вадзиме под завалами могут находится около ста человек
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К этому часу сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Есть сообщения, что в городе Вадзима более 40 человек погребены заживо. Отрезаны от коммуникаций более 160 человек.
Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах - Исикава, Тояма и Ниигата. Света нет у более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги
09:59
 
В миреЯпонияИсикаваНиигата (город)Фумио Кисида
 
 
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