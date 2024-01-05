https://ria.ru/20240105/byudzhet-1919830277.html

Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения

Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения - РИА Новости, 05.01.2024

Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен внести изменения в уже одобренный правительством проект бюджета на 2024 финансовый год (начнется 1 апреля 2024... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:29

2024-01-05T15:29

2024-01-05T15:29

в мире

япония

исикава

ниигата (город)

фумио кисида

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ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен внести изменения в уже одобренный правительством проект бюджета на 2024 финансовый год (начнется 1 апреля 2024 года), об этом он сообщил журналистам в пятницу. "В проекте бюджета на 2024 финансовый год фонд резервных расходов заложен в размере 500 миллиардов иен (3,4 миллиарда долларов), но если учитывать, что необходимо бесперебойное обеспечение восстановления (пострадавших районов), есть необходимость внести изменения по увеличению суммы резервных расходов. Мы как можно быстрее составим проект изменений, я дал указание министру финансов провести процедуру для проведения решения правительства", - сказал Кисида. Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) для помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января. Средства будут выделены из резервного фонда за текущий 2023 финансовый год (закончится 31 марта 2024 года). На текущий 2023 финансовый год, который закончится 31 марта 2024 года, в бюджете на нужды в связи со стихийными бедствиями выделено 500 миллиардов иен. На сегодняшний день в фонде остается еще около 466,6 миллиарда иен (3,2 миллиарда долларов). В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии с 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, - угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. К этому часу сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Есть сообщения, что в городе Вадзима более 40 человек погребены заживо. Отрезаны от коммуникаций более 160 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах - Исикава, Тояма и Ниигата. Света нет у более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240105/tolchki-1919825875.html

https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919815456.html

https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919787490.html

япония

исикава

ниигата (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, исикава, ниигата (город), фумио кисида