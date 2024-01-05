https://ria.ru/20240105/britaniya-1919803200.html
В Британии сотни домов эвакуировали из-за наводнений
В Британии сотни домов эвакуировали из-за наводнений - РИА Новости, 05.01.2024
В Британии сотни домов эвакуировали из-за наводнений
Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей, среди пострадавших районов - и восток Лондона, сообщил в пятницу... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:15
2024-01-05T12:15
2024-01-05T12:45
в мире
лондон
ноттингемшир
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919805762_0:178:436:423_1920x0_80_0_0_fb8ba201201dbb7e7ced831fe6a60a0a.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей, среди пострадавших районов - и восток Лондона, сообщил в пятницу телеканал ITV. "Уровень рек продолжает увеличиваться после сильных дождей ночью… Сотни домов были эвакуированы, поскольку наводнения посеяли хаос по всей Великобритании", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что среди особо пострадавших районов - восточный Лондон, графства Ноттингемшир в центральной Англии и Глостершир на юго-западе страны. Как сообщила лондонская пожарная служба, канал вышел из берегов в одном из районов на востоке британской столицы, что привело к затоплению участка площадью более 40 тысяч квадратных метров. В связи с этим около 50 человек пришлось эвакуировать. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в Темзе затонула лодка, на которой располагался плавучий бар, ресторан и ночной клуб, передает ITV. В графстве Ноттингемшир накануне была объявлена чрезвычайная ситуация из-за поднимающегося уровня рек, власти призвали жителей наиболее подверженных наводнениям районов готовиться к эвакуации. Совет графства также заявил, что, по прогнозам, уровень воды в реке Трент может достигнуть рекордно высоких с 2000 года значений, сообщает телеканал. В Глостершире полиция сообщила о перекрытии нескольких дорог из-за наводнений, в небольшой деревне на севере графства был создан эвакуационный центр, жителей острова недалеко от города Глостер также призвали покинуть свои дома, сказано в материале. Еще один инцидент произошел в графстве Дербишир в центральной Англии, где утонули несколько коров, отмечается в статье. Сильный дожди в Британии продолжатся и утром в пятницу, железнодорожное сообщение в стране будет значительно нарушено из-за наводнений, передает ITV.
https://ria.ru/20240103/france-1919580854.html
https://ria.ru/20231229/navodneniya-1919034377.html
лондон
ноттингемшир
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919805762_0:137:436:464_1920x0_80_0_0_7c8d6c179d0348e1b125e9ffb7044d99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, ноттингемшир, англия
В мире, Лондон, Ноттингемшир, Англия
В Британии сотни домов эвакуировали из-за наводнений
В Британии сотни домов, в том числе в Лондоне, эвакуировали из-за наводнений
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей, среди пострадавших районов - и восток Лондона, сообщил в пятницу телеканал ITV
.
"Уровень рек продолжает увеличиваться после сильных дождей ночью… Сотни домов были эвакуированы, поскольку наводнения посеяли хаос по всей Великобритании", - говорится в сообщении телеканала.
На севере Франции 1,5 тысячи жителей остались без света из-за наводнений
Отмечается, что среди особо пострадавших районов - восточный Лондон, графства Ноттингемшир
в центральной Англии
и Глостершир
на юго-западе страны.
Как сообщила лондонская пожарная служба, канал вышел из берегов в одном из районов на востоке британской столицы, что привело к затоплению участка площадью более 40 тысяч квадратных метров. В связи с этим около 50 человек пришлось эвакуировать.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в Темзе затонула лодка, на которой располагался плавучий бар, ресторан и ночной клуб, передает ITV.
В графстве Ноттингемшир накануне была объявлена чрезвычайная ситуация из-за поднимающегося уровня рек, власти призвали жителей наиболее подверженных наводнениям районов готовиться к эвакуации. Совет графства также заявил, что, по прогнозам, уровень воды в реке Трент может достигнуть рекордно высоких с 2000 года значений, сообщает телеканал.
В Глостершире полиция сообщила о перекрытии нескольких дорог из-за наводнений, в небольшой деревне на севере графства был создан эвакуационный центр, жителей острова недалеко от города Глостер также призвали покинуть свои дома, сказано в материале.
Еще один инцидент произошел в графстве Дербишир
в центральной Англии, где утонули несколько коров, отмечается в статье.
Сильный дожди в Британии продолжатся и утром в пятницу, железнодорожное сообщение в стране будет значительно нарушено из-за наводнений, передает ITV.
Армия ФРГ рассказала о ситуации в Нижней Саксонии из-за наводнения