https://ria.ru/20240105/britaniya-1919803200.html

В Британии сотни домов эвакуировали из-за наводнений

В Британии сотни домов эвакуировали из-за наводнений - РИА Новости, 05.01.2024

В Британии сотни домов эвакуировали из-за наводнений

Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей, среди пострадавших районов - и восток Лондона, сообщил в пятницу... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:15

2024-01-05T12:15

2024-01-05T12:45

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей, среди пострадавших районов - и восток Лондона, сообщил в пятницу телеканал ITV. "Уровень рек продолжает увеличиваться после сильных дождей ночью… Сотни домов были эвакуированы, поскольку наводнения посеяли хаос по всей Великобритании", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что среди особо пострадавших районов - восточный Лондон, графства Ноттингемшир в центральной Англии и Глостершир на юго-западе страны. Как сообщила лондонская пожарная служба, канал вышел из берегов в одном из районов на востоке британской столицы, что привело к затоплению участка площадью более 40 тысяч квадратных метров. В связи с этим около 50 человек пришлось эвакуировать. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в Темзе затонула лодка, на которой располагался плавучий бар, ресторан и ночной клуб, передает ITV. В графстве Ноттингемшир накануне была объявлена чрезвычайная ситуация из-за поднимающегося уровня рек, власти призвали жителей наиболее подверженных наводнениям районов готовиться к эвакуации. Совет графства также заявил, что, по прогнозам, уровень воды в реке Трент может достигнуть рекордно высоких с 2000 года значений, сообщает телеканал. В Глостершире полиция сообщила о перекрытии нескольких дорог из-за наводнений, в небольшой деревне на севере графства был создан эвакуационный центр, жителей острова недалеко от города Глостер также призвали покинуть свои дома, сказано в материале. Еще один инцидент произошел в графстве Дербишир в центральной Англии, где утонули несколько коров, отмечается в статье. Сильный дожди в Британии продолжатся и утром в пятницу, железнодорожное сообщение в стране будет значительно нарушено из-за наводнений, передает ITV.

https://ria.ru/20240103/france-1919580854.html

https://ria.ru/20231229/navodneniya-1919034377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, ноттингемшир, англия