https://ria.ru/20240105/bezuglaya-1919835495.html

Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады

Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады - РИА Новости, 05.01.2024

Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности, сообщил парламентарий Вадим Ивченко, его РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:05

2024-01-05T16:05

2024-01-05T16:51

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верховная рада украины

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности, сообщил парламентарий Вадим Ивченко, его слова приводит телеканал "Мы — Украина"."Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета", — говорится в сообщении.В ноябре прошлого года украинский депутат Алексей Кучеренко подал обращение к руководству Рады с призывом отстранить Безуглую от занимаемой должности за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сама парламентарий написала в социальной сети Facebook*, что такое решение, согласно процедуре, принимается только голосованием в зале Верховной рады.Ранее Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти". В свою очередь, парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240105/zaluzhnyy-1919762103.html

https://ria.ru/20240105/raskol-1919823738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины, россия, валерий залужный, федор вениславский, вооруженные силы украины