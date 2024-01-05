https://ria.ru/20240105/bezuglaya-1919835495.html
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады - РИА Новости, 05.01.2024
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности, сообщил парламентарий Вадим Ивченко, его РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:05
2024-01-05T16:05
2024-01-05T16:51
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности, сообщил парламентарий Вадим Ивченко, его слова приводит телеканал "Мы — Украина"."Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета", — говорится в сообщении.В ноябре прошлого года украинский депутат Алексей Кучеренко подал обращение к руководству Рады с призывом отстранить Безуглую от занимаемой должности за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сама парламентарий написала в социальной сети Facebook*, что такое решение, согласно процедуре, принимается только голосованием в зале Верховной рады.Ранее Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти". В свою очередь, парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240105/zaluzhnyy-1919762103.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, Валерий Залужный, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады
Критиковавшую Залужного Безуглую отозвали с должности замглавы комитета Рады