Рейтинг@Mail.ru
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 05.01.2024 (обновлено: 16:51 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/bezuglaya-1919835495.html
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады - РИА Новости, 05.01.2024
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности, сообщил парламентарий Вадим Ивченко, его РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:05
2024-01-05T16:51
в мире
украина
верховная рада украины
россия
валерий залужный
федор вениславский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919835130_0:286:1306:1021_1920x0_80_0_0_4bdd8df7a8883dab9d57ae7e8f5f7071.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности, сообщил парламентарий Вадим Ивченко, его слова приводит телеканал "Мы — Украина"."Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета", — говорится в сообщении.В ноябре прошлого года украинский депутат Алексей Кучеренко подал обращение к руководству Рады с призывом отстранить Безуглую от занимаемой должности за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сама парламентарий написала в социальной сети Facebook*, что такое решение, согласно процедуре, принимается только голосованием в зале Верховной рады.Ранее Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти". В свою очередь, парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240105/zaluzhnyy-1919762103.html
https://ria.ru/20240105/raskol-1919823738.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919835130_0:164:1306:1144_1920x0_80_0_0_0ac889de575de4831ffd7fec0d6ce15e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, россия, валерий залужный, федор вениславский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, Валерий Залужный, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины
Депутата, критиковавшую Залужного, отозвали с поста замглавы комитета Рады

Критиковавшую Залужного Безуглую отозвали с должности замглавы комитета Рады

© Страница Марьяны Безуглой в социальной сетиМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая
© Страница Марьяны Безуглой в социальной сети
Марьяна Безуглая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности, сообщил парламентарий Вадим Ивченко, его слова приводит телеканал "Мы — Украина".
«
"Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета", — говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года украинский депутат Алексей Кучеренко подал обращение к руководству Рады с призывом отстранить Безуглую от занимаемой должности за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Сама парламентарий написала в социальной сети Facebook*, что такое решение, согласно процедуре, принимается только голосованием в зале Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Грызня в Киеве: "подлый" Залужный подставил Зеленского
02:39
Ранее Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти".
В свою очередь, парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
СМИ раскрыли шокирующие подробности раскола между Зеленским и Залужным
14:54
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныРоссияВалерий ЗалужныйФедор ВениславскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала