https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919765693.html

Силы ПВО сбили в районе Кременной шесть украинских беспилотников

Силы ПВО сбили в районе Кременной шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 05.01.2024

Силы ПВО сбили в районе Кременной шесть украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны российской группировки "Центр" сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T05:02

2024-01-05T05:02

2024-01-05T05:02

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны российской группировки "Центр" сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики", - сказал Шаров. Он напомнил, что также в течение прошедших суток российские военнослужащие на краснолиманском направлении нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и пятой бригады нацгвардии ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Противник потерял убитыми и ранеными до 120 военнослужащих, а также лишился трех боевых бронированных машин и двух автомобилей, подчеркнул Шаров.

https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919757408.html

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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире