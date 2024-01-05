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Силы ПВО сбили в районе Кременной шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919765693.html
Силы ПВО сбили в районе Кременной шесть украинских беспилотников
Силы ПВО сбили в районе Кременной шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 05.01.2024
Силы ПВО сбили в районе Кременной шесть украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны российской группировки "Центр" сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T05:02
2024-01-05T05:02
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны российской группировки "Центр" сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики", - сказал Шаров. Он напомнил, что также в течение прошедших суток российские военнослужащие на краснолиманском направлении нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и пятой бригады нацгвардии ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Противник потерял убитыми и ранеными до 120 военнослужащих, а также лишился трех боевых бронированных машин и двух автомобилей, подчеркнул Шаров.
https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919757408.html
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Силы ПВО сбили в районе Кременной шесть украинских беспилотников

ПВО группировки "Центр" сбила в районе Кременной шесть беспилотников ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны российской группировки "Центр" сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики", - сказал Шаров.
Он напомнил, что также в течение прошедших суток российские военнослужащие на краснолиманском направлении нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и пятой бригады нацгвардии ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.
Противник потерял убитыми и ранеными до 120 военнослужащих, а также лишился трех боевых бронированных машин и двух автомобилей, подчеркнул Шаров.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
ПВО нейтрализовала над Крымом и Кубанью 37 беспилотников
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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