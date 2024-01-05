https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919757408.html
ПВО нейтрализовала над Крымом и Кубанью 37 беспилотников
ПВО нейтрализовала над Крымом и Кубанью 37 беспилотников - РИА Новости, 05.01.2024
ПВО нейтрализовала над Крымом и Кубанью 37 беспилотников
Средства ПВО России в пятницу перехватили и уничтожили над территорией Крыма 36 украинских БПЛА, еще один беспилотник сбит над Кубанью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:08
2024-01-05T01:08
2024-01-05T01:16
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безопасность
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Средства ПВО России в пятницу перехватили и уничтожили над территорией Крыма 36 украинских БПЛА, еще один беспилотник сбит над Кубанью, сообщили в Минобороны."Пятого января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края", - рассказали в ведомстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240105/krym-1919756064.html
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россия, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Крым
ПВО нейтрализовала над Крымом и Кубанью 37 беспилотников
Минобороны: ПВО 5 января нейтрализовала 36 БПЛА над Крымом и один над Кубанью