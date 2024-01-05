https://ria.ru/20240105/bespilotnik-1919814786.html
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны - РИА Новости, 05.01.2024
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны
Украинские боевики стали чаще использовать на запорожском направлении БПЛА низкого качества и кустарного производства, заводские и серийные модели встречаются... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:45
2024-01-05T13:45
2024-01-05T13:51
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919815235_0:0:1264:712_1920x0_80_0_0_892668536200b0522513f2f002437359.png
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские боевики стали чаще использовать на запорожском направлении БПЛА низкого качества и кустарного производства, заводские и серийные модели встречаются все реже, рассказал РИА Новости специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА."Силы ПВО обнаружили у линии боевого соприкосновения БПЛА противника, который шел на большой высоте. Спустя некоторое время цель начала резкое снижение. Беспилотник приземлился без вмешательства средств огневого поражения", - рассказал агентству собеседник. Он пояснил, что при осмотре беспилотника выяснилось, что он изготовлен кустарно, с применением подручных материалов: контейнер для продуктов питания выполнял роль кожуха для оборудования, а роль наблюдательного элемента играла камера автомобильного регистратора. Планер БПЛА также выполнен из промышленного пенопласта ручной обработки. "Это не первый случай. Большая часть БПЛА противника, которые оказываются в нашем распоряжении, кустарные и просто падают. Беспилотники иностранного производства и заводские экземпляры противник стал использовать гораздо меньше", - сказал специалист по борьбе с БПЛА.
https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919815235_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_4433570cc6befc4486c9b6ab1b4832de.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны
Специалист: ВСУ на Запорожском направлении стали чаще применять кустарные дроны
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские боевики стали чаще использовать на запорожском направлении БПЛА низкого качества и кустарного производства, заводские и серийные модели встречаются все реже, рассказал РИА Новости специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА.
"Силы ПВО обнаружили у линии боевого соприкосновения БПЛА противника, который шел на большой высоте. Спустя некоторое время цель начала резкое снижение. Беспилотник приземлился без вмешательства средств огневого поражения", - рассказал агентству собеседник.
Он пояснил, что при осмотре беспилотника выяснилось, что он изготовлен кустарно, с применением подручных материалов: контейнер для продуктов питания выполнял роль кожуха для оборудования, а роль наблюдательного элемента играла камера автомобильного регистратора. Планер БПЛА также выполнен из промышленного пенопласта ручной обработки.
"Это не первый случай. Большая часть БПЛА противника, которые оказываются в нашем распоряжении, кустарные и просто падают. Беспилотники иностранного производства и заводские экземпляры противник стал использовать гораздо меньше", - сказал специалист по борьбе с БПЛА.
Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт