https://ria.ru/20240105/bespilotnik-1919814786.html

ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны

ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны - РИА Новости, 05.01.2024

ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны

Украинские боевики стали чаще использовать на запорожском направлении БПЛА низкого качества и кустарного производства, заводские и серийные модели встречаются... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:45

2024-01-05T13:45

2024-01-05T13:51

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919815235_0:0:1264:712_1920x0_80_0_0_892668536200b0522513f2f002437359.png

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские боевики стали чаще использовать на запорожском направлении БПЛА низкого качества и кустарного производства, заводские и серийные модели встречаются все реже, рассказал РИА Новости специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА."Силы ПВО обнаружили у линии боевого соприкосновения БПЛА противника, который шел на большой высоте. Спустя некоторое время цель начала резкое снижение. Беспилотник приземлился без вмешательства средств огневого поражения", - рассказал агентству собеседник. Он пояснил, что при осмотре беспилотника выяснилось, что он изготовлен кустарно, с применением подручных материалов: контейнер для продуктов питания выполнял роль кожуха для оборудования, а роль наблюдательного элемента играла камера автомобильного регистратора. Планер БПЛА также выполнен из промышленного пенопласта ручной обработки. "Это не первый случай. Большая часть БПЛА противника, которые оказываются в нашем распоряжении, кустарные и просто падают. Беспилотники иностранного производства и заводские экземпляры противник стал использовать гораздо меньше", - сказал специалист по борьбе с БПЛА.

https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина