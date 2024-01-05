Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 05.01.2024 (обновлено: 13:51 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/bespilotnik-1919814786.html
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны - РИА Новости, 05.01.2024
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны
Украинские боевики стали чаще использовать на запорожском направлении БПЛА низкого качества и кустарного производства, заводские и серийные модели встречаются... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:45
2024-01-05T13:51
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919815235_0:0:1264:712_1920x0_80_0_0_892668536200b0522513f2f002437359.png
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские боевики стали чаще использовать на запорожском направлении БПЛА низкого качества и кустарного производства, заводские и серийные модели встречаются все реже, рассказал РИА Новости специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА."Силы ПВО обнаружили у линии боевого соприкосновения БПЛА противника, который шел на большой высоте. Спустя некоторое время цель начала резкое снижение. Беспилотник приземлился без вмешательства средств огневого поражения", - рассказал агентству собеседник. Он пояснил, что при осмотре беспилотника выяснилось, что он изготовлен кустарно, с применением подручных материалов: контейнер для продуктов питания выполнял роль кожуха для оборудования, а роль наблюдательного элемента играла камера автомобильного регистратора. Планер БПЛА также выполнен из промышленного пенопласта ручной обработки. "Это не первый случай. Большая часть БПЛА противника, которые оказываются в нашем распоряжении, кустарные и просто падают. Беспилотники иностранного производства и заводские экземпляры противник стал использовать гораздо меньше", - сказал специалист по борьбе с БПЛА.
https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919815235_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_4433570cc6befc4486c9b6ab1b4832de.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина
Россия, Украина
ВСУ на Запорожском направлении стали чаще использовать кустарные дроны

Специалист: ВСУ на Запорожском направлении стали чаще применять кустарные дроны

© РИА НовостиБПЛА, выпущенный ВСУ
БПЛА, выпущенный ВСУ
© РИА Новости
БПЛА, выпущенный ВСУ
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинские боевики стали чаще использовать на запорожском направлении БПЛА низкого качества и кустарного производства, заводские и серийные модели встречаются все реже, рассказал РИА Новости специалист Вооруженных сил России по борьбе с БПЛА.
"Силы ПВО обнаружили у линии боевого соприкосновения БПЛА противника, который шел на большой высоте. Спустя некоторое время цель начала резкое снижение. Беспилотник приземлился без вмешательства средств огневого поражения", - рассказал агентству собеседник.
Он пояснил, что при осмотре беспилотника выяснилось, что он изготовлен кустарно, с применением подручных материалов: контейнер для продуктов питания выполнял роль кожуха для оборудования, а роль наблюдательного элемента играла камера автомобильного регистратора. Планер БПЛА также выполнен из промышленного пенопласта ручной обработки.
"Это не первый случай. Большая часть БПЛА противника, которые оказываются в нашем распоряжении, кустарные и просто падают. Беспилотники иностранного производства и заводские экземпляры противник стал использовать гораздо меньше", - сказал специалист по борьбе с БПЛА.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт
12:58
 
РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала