Власти помогут жителям Белгорода, желающим переехать в ПВР
Гладков: жителям Белгорода помогут переехать в ПВР в Старом Осколе и Губкине
© Telegram-канал мэра Белгорода Валентина ДемидоваМашины на улице Белгорода, поврежденные при обстреле со стороны ВСУ
© Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Машины на улице Белгорода, поврежденные при обстреле со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Власти помогут жителям Белгорода, которые переживают за свою безопасность и хотят выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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"Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: "Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем. Напомню, что это мы делали всегда. И по ситуациям, когда у нас происходили события в Шебекинском округе. Мы принимали решения и вывозили тех, кто для себя решал переехать, в наиболее безопасное место", — написал он.
Гладков уточнил, что тем, кто нуждается в помощи, следует обратиться в приемную губернатора или в приемную мэра, также можно воспользоваться телефонами 122 или 112. Жителей перевезут в ПВР Старого Оскола или Губкина. По словам главы области, они будут проживать в комфортабельных и безопасных номерах столько времени, сколько потребуется.
"Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона — значит, буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь. Они и в конце декабря, и в начале уже этого, 2024 года звонили мне, поступали десятки звонков от моих коллег с тем, чтобы помочь всем вам", — подчеркнул Гладков.
Как отметил губернатор, ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой, но все сотрудники находятся на своих рабочих местах и прилагают усилия для решения возникающих проблем.
Гладков напомнил, что активно работает оперативный штаб по восстановлению города. Также провели совещание с заместителями и мэром Белгорода, на котором обсуждались все вопросы и выявили дополнительные меры для усиления работ. Кроме того, пригласили глав округов Старооскольского, Губкинского, Яковлевского, Новооскольского и Белгородского района. Усиление работ становится необходимым, поскольку объем задач, требующих выполнения, продолжает расти, а снижение температуры создает дополнительные сложности в работе, добавил глава области.
Атаки на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.