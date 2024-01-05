https://ria.ru/20240105/belgorod-1919839936.html

Власти помогут жителям Белгорода, желающим переехать в ПВР

Власти помогут жителям Белгорода, желающим переехать в ПВР - РИА Новости, 05.01.2024

Власти помогут жителям Белгорода, желающим переехать в ПВР

Власти помогут жителям Белгорода, которые переживают за свою безопасность и хотят выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах области, сообщил РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:45

2024-01-05T16:45

2024-01-05T18:00

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белгородская область

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Власти помогут жителям Белгорода, которые переживают за свою безопасность и хотят выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: "Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем. Напомню, что это мы делали всегда. И по ситуациям, когда у нас происходили события в Шебекинском округе. Мы принимали решения и вывозили тех, кто для себя решал переехать, в наиболее безопасное место", — написал он. Гладков уточнил, что тем, кто нуждается в помощи, следует обратиться в приемную губернатора или в приемную мэра, также можно воспользоваться телефонами 122 или 112. Жителей перевезут в ПВР Старого Оскола или Губкина. По словам главы области, они будут проживать в комфортабельных и безопасных номерах столько времени, сколько потребуется."Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона — значит, буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь. Они и в конце декабря, и в начале уже этого, 2024 года звонили мне, поступали десятки звонков от моих коллег с тем, чтобы помочь всем вам", — подчеркнул Гладков.Как отметил губернатор, ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой, но все сотрудники находятся на своих рабочих местах и прилагают усилия для решения возникающих проблем. Гладков напомнил, что активно работает оперативный штаб по восстановлению города. Также провели совещание с заместителями и мэром Белгорода, на котором обсуждались все вопросы и выявили дополнительные меры для усиления работ. Кроме того, пригласили глав округов Старооскольского, Губкинского, Яковлевского, Новооскольского и Белгородского района. Усиление работ становится необходимым, поскольку объем задач, требующих выполнения, продолжает расти, а снижение температуры создает дополнительные сложности в работе, добавил глава области. Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240105/obstrel-1919800447.html

https://ria.ru/20240105/belgorod-1919790250.html

https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородская область, старый оскол, вячеслав гладков, общество