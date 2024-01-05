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В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.01.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде отменена, сообщила мэрия. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:57
2024-01-05T00:57
2024-01-05T01:05
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде отменена, сообщила мэрия."Внимание! Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 23.39 мск четверга. Позже Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Россия
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности