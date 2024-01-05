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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:57 05.01.2024 (обновлено: 01:05 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919756871.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.01.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде отменена, сообщила мэрия. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:57
2024-01-05T01:05
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде отменена, сообщила мэрия."Внимание! Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 23.39 мск четверга. Позже Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.
https://ria.ru/20240105/krym-1919756064.html
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Россия
В Белгороде отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии в Белгороде
Сотрудники Росгвардии в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудники Росгвардии в Белгороде . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде отменена, сообщила мэрия.
"Внимание! Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 23.39 мск четверга. Позже Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияРоссия
 
 
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