https://ria.ru/20240105/belgorod-1919756871.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.01.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде отменена, сообщила мэрия. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:57

2024-01-05T00:57

2024-01-05T01:05

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде отменена, сообщила мэрия."Внимание! Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 23.39 мск четверга. Позже Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

https://ria.ru/20240105/krym-1919756064.html

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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, россия