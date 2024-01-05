https://ria.ru/20240105/bayden-1919860902.html
Палата представителей США готовится привлечь сына Байдена к ответственности
Палата представителей США готовится привлечь сына Байдена к ответственности - РИА Новости, 05.01.2024
Палата представителей США готовится привлечь сына Байдена к ответственности
Палата представителей США после возвращения с рождественских и новогодних каникул в январе готовится к голосованию по резолюции с обвинением в неуважении к... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T19:21
2024-01-05T19:21
2024-01-05T19:21
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Палата представителей США после возвращения с рождественских и новогодних каникул в январе готовится к голосованию по резолюции с обвинением в неуважении к конгрессу сына американского президента Хантера Байдена, говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов. "Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре. На следующей неделе мы рассмотрим резолюцию и сопроводительный отчет о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу в нарушение федерального закона", - говорится в опубликованном заявлении надзорного комитета. Встреча комитета по данному вопросу планируется 10 января. В заявлении юридического комитета, в свою очередь, сообщили о планах встретиться также 10 января, чтобы подготовить документ с рекомендацией палате представителей привлечь сына американского лидера к ответственности. В декабре главы юридического и надзорного комитетов палаты Джим Джордан и Джеймс Комер заявили о намерении инициировать процедуру предъявления обвинений Хантеру Байдену в неуважении к конгрессу после того, как тот проигнорировал требования членов палаты явиться на закрытую дачу показаний в конгрессе по делу о деловых операциях его семьи и вовлеченности в них Джо Байдена. Ранее сын американского лидера явился на Капитолий, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Несмотря на предостережения о том, что его могут признать виновным в неуважении к конгрессу, Хантер Байден в беседе с журналистами дал понять, что намерен давать показания лишь на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требовали законодатели.
https://ria.ru/20240105/khanter_bayden-1919759130.html
https://ria.ru/20231004/biden-1900565716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
Палата представителей США готовится привлечь сына Байдена к ответственности
Палата представителей США обвинит сына Байдена Хантера в неуважении к конгрессу
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Палата представителей США после возвращения с рождественских и новогодних каникул в январе готовится к голосованию по резолюции с обвинением в неуважении к конгрессу сына американского президента Хантера Байдена, говорится в заявлениях юридического и надзорного комитетов.
«
"Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре. На следующей неделе мы рассмотрим резолюцию и сопроводительный отчет о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу в нарушение федерального закона", - говорится в опубликованном заявлении надзорного комитета.
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Встреча комитета по данному вопросу планируется 10 января. В заявлении юридического комитета, в свою очередь, сообщили о планах встретиться также 10 января, чтобы подготовить документ с рекомендацией палате представителей привлечь сына американского лидера к ответственности.
В декабре главы юридического и надзорного комитетов палаты Джим Джордан и Джеймс Комер заявили о намерении инициировать процедуру предъявления обвинений Хантеру Байдену в неуважении к конгрессу после того, как тот проигнорировал требования членов палаты явиться на закрытую дачу показаний в конгрессе по делу о деловых операциях его семьи и вовлеченности в них Джо Байдена.
Ранее сын американского лидера явился на Капитолий, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Несмотря на предостережения о том, что его могут признать виновным в неуважении к конгрессу, Хантер Байден в беседе с журналистами дал понять, что намерен давать показания лишь на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требовали законодатели.
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