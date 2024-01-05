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В Дунае затонула баржа с азотными удобрениями
В Дунае затонула баржа с азотными удобрениями - РИА Новости, 05.01.2024
В Дунае затонула баржа с азотными удобрениями
Баржа под флагом ФРГ с 1 тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае, сообщило Радио и телевидение Сербии. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:35
2024-01-05T14:35
2024-01-05T14:45
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БЕЛГРАД, 5 янв – РИА Новости. Баржа под флагом ФРГ с 1 тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае, сообщило Радио и телевидение Сербии. Буксир Antonia под немецким флагом толкал по Дунаю две баржи с азотными удобрениями из города Линц в Австрии в сербское Смедерево. Около полуночи (2.00 мск) одна баржа ударила в опору моста близ сербского города Бачка-Паланка и города Илок на речной границе с Хорватией. "В результате столкновения с мостом баржа Lola 5 получила пробоину и затонула, пострадавших при этом не было. Движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту Бачка-Паланка", - заявил нацТВ замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предраг Петрович. На месте происшествия работают полиция, прокуратура, экологическая инспекция, взяты пробы воды. Устанавливается ущерб, нанесенный мосту и опасность для окружающей среды. Хорватия закрыла КПП Илок на своей стороне моста.
https://ria.ru/20231127/sudno-1912251694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дунай (река), сербия, хорватия
В мире, Дунай (река), Сербия, Хорватия
В Дунае затонула баржа с азотными удобрениями
Баржа с 1000 тонн азотных удобрений врезалась в мост в Сербии и затонула в Дунае