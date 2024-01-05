https://ria.ru/20240105/barzha-1919820110.html

В Дунае затонула баржа с азотными удобрениями

В Дунае затонула баржа с азотными удобрениями - РИА Новости, 05.01.2024

В Дунае затонула баржа с азотными удобрениями

Баржа под флагом ФРГ с 1 тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае, сообщило Радио и телевидение Сербии. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:35

2024-01-05T14:35

2024-01-05T14:45

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БЕЛГРАД, 5 янв – РИА Новости. Баржа под флагом ФРГ с 1 тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае, сообщило Радио и телевидение Сербии. Буксир Antonia под немецким флагом толкал по Дунаю две баржи с азотными удобрениями из города Линц в Австрии в сербское Смедерево. Около полуночи (2.00 мск) одна баржа ударила в опору моста близ сербского города Бачка-Паланка и города Илок на речной границе с Хорватией. "В результате столкновения с мостом баржа Lola 5 получила пробоину и затонула, пострадавших при этом не было. Движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту Бачка-Паланка", - заявил нацТВ замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предраг Петрович. На месте происшествия работают полиция, прокуратура, экологическая инспекция, взяты пробы воды. Устанавливается ущерб, нанесенный мосту и опасность для окружающей среды. Хорватия закрыла КПП Илок на своей стороне моста.

https://ria.ru/20231127/sudno-1912251694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дунай (река), сербия, хорватия