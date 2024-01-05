https://ria.ru/20240105/avtobus-1919851342.html
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус - РИА Новости, 05.01.2024
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус
У села Пощупово в Рязанской области произошел пожар в экскурсионном автобусе, никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:03
2024-01-05T18:03
2024-01-05T18:13
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 5 янв – РИА Новости. У села Пощупово в Рязанской области произошел пожар в экскурсионном автобусе, никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. "В 12.04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупово Рыбновского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. "Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240105/dtp-1919843705.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус
В Рязанской области в экскурсионном автобусе произошел пожар, пострадавших нет