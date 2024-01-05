https://ria.ru/20240105/avtobus-1919851342.html

В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус

В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус - РИА Новости, 05.01.2024

В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус

У села Пощупово в Рязанской области произошел пожар в экскурсионном автобусе, никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T18:03

2024-01-05T18:03

2024-01-05T18:13

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 5 янв – РИА Новости. У села Пощупово в Рязанской области произошел пожар в экскурсионном автобусе, никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. "В 12.04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупово Рыбновского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. "Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240105/dtp-1919843705.html

рязанская область

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рязанская область