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В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус - РИА Новости, 05.01.2024
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18:03 05.01.2024 (обновлено: 18:13 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/avtobus-1919851342.html
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус - РИА Новости, 05.01.2024
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус
У села Пощупово в Рязанской области произошел пожар в экскурсионном автобусе, никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:03
2024-01-05T18:13
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 5 янв – РИА Новости. У села Пощупово в Рязанской области произошел пожар в экскурсионном автобусе, никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону. "В 12.04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупово Рыбновского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. "Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются", - подчеркнули в ведомстве.
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус

В Рязанской области в экскурсионном автобусе произошел пожар, пострадавших нет

© Кадр видео очевидцаПожар в экскурсионном автобусе у села Пощупово в Рязанской области. 5 января 2024
Пожар в экскурсионном автобусе у села Пощупово в Рязанской области. 5 января 2024
© Кадр видео очевидца
Пожар в экскурсионном автобусе у села Пощупово в Рязанской области. 5 января 2024
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 янв – РИА Новости. У села Пощупово в Рязанской области произошел пожар в экскурсионном автобусе, никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС по региону.
«
"В 12.04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупово Рыбновского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении участвовало четыре человека и две единицы техники.
«
"Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются", - подчеркнули в ведомстве.
Место ДТП с участием большегруза и автобуса в Ивановской области. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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17:11
 
ПроисшествияРязанская область
 
 
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