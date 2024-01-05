https://ria.ru/20240105/avto-1919774213.html

В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России

В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России - РИА Новости, 05.01.2024

В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России

Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai вошли в число самых популярных машин по федеральным округам (ФО) России по итогам одиннадцати месяцев 2023 года, поделились РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:21

2024-01-05T08:21

2024-01-05T08:21

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai вошли в число самых популярных машин по федеральным округам (ФО) России по итогам одиннадцати месяцев 2023 года, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля "СберАвто". Так, в тройке самых покупаемых автомобилей по каждому федеральному округу чаще всего встречаются отечественная Lada, а также корейские Kia и Hyundai. В Центральном федеральном округе наиболее популярными моделями стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. "Самым активным субъектом (ЦФО - ред.) … в плане покупки авто … ожидаемо стала Москва. … В топе по популярности оказались модели Skoda Octavia, Kia Rio и Toyota Camry", - выяснили аналитики сервиса, изучив собственные данные за первые одиннадцать месяцев прошлого года. Также в ЦФО часто обращают внимание на Skoda, Ford и другие модели популярных марок. Например, Lada Vesta стала второй по популярности в Воронежской области, Kia Sportage - третьей во Владимирской и Kia Sorento - третьей в Ярославской. Отличилась Московская область: тогда как везде в ЦФО по покупкам лидирует Lada Granta, в этом регионе жители чаще всего выбирают "иностранцев" - Volkswagen Polo, а также Hyundai Solaris и Ford Focus. Тройка самых популярных машин в Приволжском ФО и Уральском ФО совпала с Центральным - Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris. При этом в разрезе по отдельным регионам ПФО кроме этих моделей в топ-3 Lada Vesta и Kalina, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Mazda 6. "Татарстан стал единственным регионом в своем федеральном округе, в котором Lada Granta уступила лидерство по спросу Kia Rio (на третьем месте - Hyundai Solaris)", - отметили аналитики. В Уральском ФО кроме привычных Lada и "корейцев" предпочтение также отдают Opel Astra, Ford Focus и Volkswagen Polo. А в Ханты-Мансийском АО Lada Granta обогнала Kia Rio. На севере, напротив, больше всего предпочитают автомобили из Азии - самой популярной моделью в Северо-Западном ФО стала Kia Rio, за ней по популярности идут Lada Granta и Ford Focus. При этом в тройке лидеров по отдельным регионам можно найти Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, BMW 3-Series, Volkswagen Passat, Toyota Camry и Opel Astra. На юге, напротив, в основном отдают предпочтение отечественным автомобилям. Ожидаемо в Южном и Северо-Кавказском ФО лидирует Lada Granta, однако на втором месте в этих округах расположились, соответственно, Hyundai Solaris и Kia Ceed, а также Ford Focus и Lada Vesta. Чем восточнее регион, тем больше в тройке самых покупаемых авто появляются непривычные для других федокругов модели машин. Так, в Сибирском ФО первое место заняла Toyota Camry, следом идут Hyundai Solaris и Lada Granta. В отдельных регионах в лидерах встречаются разные модели Toyota, Nissan, реже - Hyundai, Kia, Mitsubishi и Ford. А в Дальневосточном ФО чаще всего приобретали Honda Vezel, Toyota Prius и Nissan X-Trail. "Особенной активностью отличались жители Приморского края, которые чаще всего приобретали Toyota Prius, Honda Vezel и Nissan Note … и Хабаровского края, в основном выбиравшие автомобили Nissan Note, Honda Vezel и Nissan X-Trail", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20231230/poezd-1919089359.html

https://ria.ru/20231223/tury-1917565066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, уральский фо, москва, skoda auto, volkswagen group, ford motor, lada vesta, kia rio, hyundai creta, новый год