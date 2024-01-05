Рейтинг@Mail.ru
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/avto-1919774213.html
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России - РИА Новости, 05.01.2024
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России
Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai вошли в число самых популярных машин по федеральным округам (ФО) России по итогам одиннадцати месяцев 2023 года, поделились РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:21
2024-01-05T08:21
экономика
авто
россия
уральский фо
москва
skoda auto
volkswagen group
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878663104_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_e4109f800b8ff9c495d8e90e03f91d8e.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai вошли в число самых популярных машин по федеральным округам (ФО) России по итогам одиннадцати месяцев 2023 года, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля "СберАвто". Так, в тройке самых покупаемых автомобилей по каждому федеральному округу чаще всего встречаются отечественная Lada, а также корейские Kia и Hyundai. В Центральном федеральном округе наиболее популярными моделями стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. "Самым активным субъектом (ЦФО - ред.) … в плане покупки авто … ожидаемо стала Москва. … В топе по популярности оказались модели Skoda Octavia, Kia Rio и Toyota Camry", - выяснили аналитики сервиса, изучив собственные данные за первые одиннадцать месяцев прошлого года. Также в ЦФО часто обращают внимание на Skoda, Ford и другие модели популярных марок. Например, Lada Vesta стала второй по популярности в Воронежской области, Kia Sportage - третьей во Владимирской и Kia Sorento - третьей в Ярославской. Отличилась Московская область: тогда как везде в ЦФО по покупкам лидирует Lada Granta, в этом регионе жители чаще всего выбирают "иностранцев" - Volkswagen Polo, а также Hyundai Solaris и Ford Focus. Тройка самых популярных машин в Приволжском ФО и Уральском ФО совпала с Центральным - Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris. При этом в разрезе по отдельным регионам ПФО кроме этих моделей в топ-3 Lada Vesta и Kalina, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Mazda 6. "Татарстан стал единственным регионом в своем федеральном округе, в котором Lada Granta уступила лидерство по спросу Kia Rio (на третьем месте - Hyundai Solaris)", - отметили аналитики. В Уральском ФО кроме привычных Lada и "корейцев" предпочтение также отдают Opel Astra, Ford Focus и Volkswagen Polo. А в Ханты-Мансийском АО Lada Granta обогнала Kia Rio. На севере, напротив, больше всего предпочитают автомобили из Азии - самой популярной моделью в Северо-Западном ФО стала Kia Rio, за ней по популярности идут Lada Granta и Ford Focus. При этом в тройке лидеров по отдельным регионам можно найти Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, BMW 3-Series, Volkswagen Passat, Toyota Camry и Opel Astra. На юге, напротив, в основном отдают предпочтение отечественным автомобилям. Ожидаемо в Южном и Северо-Кавказском ФО лидирует Lada Granta, однако на втором месте в этих округах расположились, соответственно, Hyundai Solaris и Kia Ceed, а также Ford Focus и Lada Vesta. Чем восточнее регион, тем больше в тройке самых покупаемых авто появляются непривычные для других федокругов модели машин. Так, в Сибирском ФО первое место заняла Toyota Camry, следом идут Hyundai Solaris и Lada Granta. В отдельных регионах в лидерах встречаются разные модели Toyota, Nissan, реже - Hyundai, Kia, Mitsubishi и Ford. А в Дальневосточном ФО чаще всего приобретали Honda Vezel, Toyota Prius и Nissan X-Trail. "Особенной активностью отличались жители Приморского края, которые чаще всего приобретали Toyota Prius, Honda Vezel и Nissan Note … и Хабаровского края, в основном выбиравшие автомобили Nissan Note, Honda Vezel и Nissan X-Trail", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20231230/poezd-1919089359.html
https://ria.ru/20231223/tury-1917565066.html
россия
уральский фо
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878663104_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_dc43c90eaf6184f67cffa8595898db8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, уральский фо, москва, skoda auto, volkswagen group, ford motor, lada vesta, kia rio, hyundai creta, новый год
Экономика, Авто, Россия, Уральский ФО, Москва, Skoda Auto, Volkswagen Group, Ford Motor, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Новый год
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России

Исследование: Lada, Kia и Hyundai вошли в число самых популярных авто в России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai вошли в число самых популярных машин по федеральным округам (ФО) России по итогам одиннадцати месяцев 2023 года, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля "СберАвто".
Так, в тройке самых покупаемых автомобилей по каждому федеральному округу чаще всего встречаются отечественная Lada, а также корейские Kia и Hyundai. В Центральном федеральном округе наиболее популярными моделями стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. "Самым активным субъектом (ЦФО - ред.) … в плане покупки авто … ожидаемо стала Москва. … В топе по популярности оказались модели Skoda Octavia, Kia Rio и Toyota Camry", - выяснили аналитики сервиса, изучив собственные данные за первые одиннадцать месяцев прошлого года.
Поезд Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники
30 декабря 2023, 08:29
Также в ЦФО часто обращают внимание на Skoda, Ford и другие модели популярных марок. Например, Lada Vesta стала второй по популярности в Воронежской области, Kia Sportage - третьей во Владимирской и Kia Sorento - третьей в Ярославской. Отличилась Московская область: тогда как везде в ЦФО по покупкам лидирует Lada Granta, в этом регионе жители чаще всего выбирают "иностранцев" - Volkswagen Polo, а также Hyundai Solaris и Ford Focus.
Тройка самых популярных машин в Приволжском ФО и Уральском ФО совпала с Центральным - Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris. При этом в разрезе по отдельным регионам ПФО кроме этих моделей в топ-3 Lada Vesta и Kalina, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Mazda 6. "Татарстан стал единственным регионом в своем федеральном округе, в котором Lada Granta уступила лидерство по спросу Kia Rio (на третьем месте - Hyundai Solaris)", - отметили аналитики.
В Уральском ФО кроме привычных Lada и "корейцев" предпочтение также отдают Opel Astra, Ford Focus и Volkswagen Polo. А в Ханты-Мансийском АО Lada Granta обогнала Kia Rio. На севере, напротив, больше всего предпочитают автомобили из Азии - самой популярной моделью в Северо-Западном ФО стала Kia Rio, за ней по популярности идут Lada Granta и Ford Focus. При этом в тройке лидеров по отдельным регионам можно найти Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, BMW 3-Series, Volkswagen Passat, Toyota Camry и Opel Astra.
На юге, напротив, в основном отдают предпочтение отечественным автомобилям. Ожидаемо в Южном и Северо-Кавказском ФО лидирует Lada Granta, однако на втором месте в этих округах расположились, соответственно, Hyundai Solaris и Kia Ceed, а также Ford Focus и Lada Vesta.
Чем восточнее регион, тем больше в тройке самых покупаемых авто появляются непривычные для других федокругов модели машин. Так, в Сибирском ФО первое место заняла Toyota Camry, следом идут Hyundai Solaris и Lada Granta. В отдельных регионах в лидерах встречаются разные модели Toyota, Nissan, реже - Hyundai, Kia, Mitsubishi и Ford. А в Дальневосточном ФО чаще всего приобретали Honda Vezel, Toyota Prius и Nissan X-Trail. "Особенной активностью отличались жители Приморского края, которые чаще всего приобретали Toyota Prius, Honda Vezel и Nissan Note … и Хабаровского края, в основном выбиравшие автомобили Nissan Note, Honda Vezel и Nissan X-Trail", - заключили аналитики.
Инсталляция в форме сердца на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы
23 декабря 2023, 05:06
 
ЭкономикаАвтоРоссияУральский ФОМоскваSkoda AutoVolkswagen GroupFord MotorLada VestaKia RioHyundai CretaНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала