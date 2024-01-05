https://ria.ru/20240105/avariya-1919853546.html
Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин
Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин - РИА Новости, 05.01.2024
Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин
Электроснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено, не менее 20 бригад продолжаются находиться на дежурстве, сообщил в своем... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:18
2024-01-05T18:18
2024-01-05T18:34
москва
россети
происшествия
жкх
сергей собянин
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Электроснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено, не менее 20 бригад продолжаются находиться на дежурстве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.В четверг утром произошëл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы, экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания, а часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения."Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее, 20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан", - написал Собянин.
https://ria.ru/20240105/temperatura-1919855439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россети, происшествия, жкх, сергей собянин
Москва, Россети, Происшествия, ЖКХ, Сергей Собянин
Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин
Собянин заявил о ликвидации последствий аварии на электроподстанции в Москве