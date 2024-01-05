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Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин - РИА Новости, 05.01.2024
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18:18 05.01.2024 (обновлено: 18:34 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/avariya-1919853546.html
Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин
Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин - РИА Новости, 05.01.2024
Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин
Электроснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено, не менее 20 бригад продолжаются находиться на дежурстве, сообщил в своем... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:18
2024-01-05T18:34
москва
россети
происшествия
жкх
сергей собянин
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Электроснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено, не менее 20 бригад продолжаются находиться на дежурстве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.В четверг утром произошëл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы, экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания, а часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения."Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее, 20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан", - написал Собянин.
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москва, россети, происшествия, жкх, сергей собянин
Москва, Россети, Происшествия, ЖКХ, Сергей Собянин
Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили, заявил Собянин

Собянин заявил о ликвидации последствий аварии на электроподстанции в Москве

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЛиквидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве
Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Электроснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено, не менее 20 бригад продолжаются находиться на дежурстве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В четверг утром произошëл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы, экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания, а часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения.
«
"Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее, 20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан", - написал Собянин.
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МоскваРоссетиПроисшествияЖКХСергей Собянин
 
 
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