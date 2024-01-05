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Ливан пожаловался в СБ ООН из-за атаки Израиля на пригород Бейрута - РИА Новости, 05.01.2024
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15:15 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/ataka-1919828290.html
Ливан пожаловался в СБ ООН из-за атаки Израиля на пригород Бейрута
Ливан пожаловался в СБ ООН из-за атаки Израиля на пригород Бейрута - РИА Новости, 05.01.2024
Ливан пожаловался в СБ ООН из-за атаки Израиля на пригород Бейрута
Ливан подал на Израиль жалобу в Совет Безопасности ООН из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2 января, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:15
2024-01-05T15:15
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КАИР, 5 янв - РИА Новости. Ливан подал на Израиль жалобу в Совет Безопасности ООН из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2 января, передает ливанское агентство NNA. Как пишет агентство, в тексте жалобы говорится, что это нападение "является самой опасной эскалацией, поскольку оно затронуло густонаселенный жилой район в пригороде Бейрута". "Ливан вновь потребовал от Совета Безопасности ООН осудить это нападение, оказать давление на Израиль для прекращения эскалации и предпринять все необходимые меры для прекращения израильских нападений на территорию и народ (Ливана - ред.)", - говорится в сообщении агентства. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240105/sektor_gaza-1919763671.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, исмаил хания, владимир путин, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Исмаил Хания, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан пожаловался в СБ ООН из-за атаки Израиля на пригород Бейрута

Ливан подал на Израиль жалобу в СБ ООН из-за атаки на южный пригород Бейрута

© iStock.com / ramzihachichoБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© iStock.com / ramzihachicho
Бейрут. Архивное фото
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КАИР, 5 янв - РИА Новости. Ливан подал на Израиль жалобу в Совет Безопасности ООН из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2 января, передает ливанское агентство NNA.
Как пишет агентство, в тексте жалобы говорится, что это нападение "является самой опасной эскалацией, поскольку оно затронуло густонаселенный жилой район в пригороде Бейрута".
"Ливан вновь потребовал от Совета Безопасности ООН осудить это нападение, оказать давление на Израиль для прекращения эскалации и предпринять все необходимые меры для прекращения израильских нападений на территорию и народ (Ливана - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
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Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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3 января, 22:42
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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