https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html
Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт
Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт - РИА Новости, 05.01.2024
Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт
Ночной воздушной атаке украинских войск на Крым предшествовала многочасовая работа разведывательного американского беспилотника в Черном море, заявил РИА... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:58
2024-01-05T12:58
2024-01-05T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Ночной воздушной атаке украинских войск на Крым предшествовала многочасовая работа разведывательного американского беспилотника в Черном море, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин. Минобороны России ранее сообщило, что в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет, а также перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один над Кубанью. "Противник за минувшие сутки предпринял одну из самых массированных атак на Крым, использовав ударные беспилотники и ракеты. Все достаточно ожидаемо, как и то, что эту атаку координировал американский разведывательный беспилотник", - сказал Батурин. По его словам, согласно открытым мониторинговым данным, в четверг вблизи российской границы над Черным морем совершил первый с начала года полет стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США. "Если с марта прошлого года беспилотники США летали на значительном удалении от границ России, то вчера Global Hawk курсировал к югу от побережья Крыма примерно 20 часов. И уверен, что здесь нет никаких совпадений", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20240104/bespilotnik-1919743536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, россия, сша, безопасность
Черное море, Россия, США, Безопасность
Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт
Эксперт Батурин: атаку ВСУ на Крым координировал американский беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Ночной воздушной атаке украинских войск на Крым предшествовала многочасовая работа разведывательного американского беспилотника в Черном море, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин.
Минобороны России
ранее сообщило, что в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет, а также перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Крыма
и один над Кубанью.
«
"Противник за минувшие сутки предпринял одну из самых массированных атак на Крым, использовав ударные беспилотники и ракеты. Все достаточно ожидаемо, как и то, что эту атаку координировал американский разведывательный беспилотник", - сказал Батурин.
По его словам, согласно открытым мониторинговым данным, в четверг вблизи российской границы над Черным морем совершил первый с начала года полет стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США.
"Если с марта прошлого года беспилотники США летали на значительном удалении от границ России, то вчера Global Hawk курсировал к югу от побережья Крыма примерно 20 часов. И уверен, что здесь нет никаких совпадений", - сказал эксперт.
В акватории Черного моря уничтожили украинский беспилотник