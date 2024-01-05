https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html

Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт

Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт - РИА Новости, 05.01.2024

Атаку на Крым координировал американский беспилотник, сообщил эксперт

Ночной воздушной атаке украинских войск на Крым предшествовала многочасовая работа разведывательного американского беспилотника в Черном море, заявил РИА... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:58

2024-01-05T12:58

2024-01-05T12:58

черное море

россия

сша

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Ночной воздушной атаке украинских войск на Крым предшествовала многочасовая работа разведывательного американского беспилотника в Черном море, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин. Минобороны России ранее сообщило, что в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет, а также перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один над Кубанью. "Противник за минувшие сутки предпринял одну из самых массированных атак на Крым, использовав ударные беспилотники и ракеты. Все достаточно ожидаемо, как и то, что эту атаку координировал американский разведывательный беспилотник", - сказал Батурин. По его словам, согласно открытым мониторинговым данным, в четверг вблизи российской границы над Черным морем совершил первый с начала года полет стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США. "Если с марта прошлого года беспилотники США летали на значительном удалении от границ России, то вчера Global Hawk курсировал к югу от побережья Крыма примерно 20 часов. И уверен, что здесь нет никаких совпадений", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20240104/bespilotnik-1919743536.html

черное море

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, россия, сша, безопасность