https://ria.ru/20240105/arustamyan-1919810165.html
В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием
В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием - РИА Новости, 05.01.2024
В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил ветерана Великой Отечественной Войны Арустамяна Енока Михайловича со столетним юбилеем. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:12
2024-01-05T13:12
2024-01-05T13:12
ставропольский край
общество
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ПЯТИГОРСК, 5 янв – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил ветерана Великой Отечественной Войны Арустамяна Енока Михайловича со столетним юбилеем. "Исполнилось 100 лет нашему земляку – ветерану Великой Отечественной войны Еноку Михайловичу Арустамяну... Ветеран живет в станице Ессентукской Предгорного округа. В его доме много гостей, звучат тосты и теплые слова. От всей души присоединяюсь к поздравлениям и желаю Еноку Михайловичу здоровья и благополучия. Низкий поклон всему поколению фронтовиков. Подвиг ваш вечен", – написал Владимиров в Telegram-канале. Енок Арустамян ушел на фронт в 18 лет. Воевал на Северо-Кавказском и Втором Украинском фронтах. Был связистом, автоматчиком, водителем. Весной 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции, которую проводивший ее Маршал Советского Союза Иван Конев считал самой тяжелой в своей карьере, Енок Михайлович был серьезно ранен. После этого он уже не вернулся на фронт. В своей семье он остался единственным сыном – четверо старших братьев пали в боях. За боевые заслуги Енок Арустамян награжден Орденами Отечественной войны Второй степени и Красной Звезды, медалью "За отвагу".
https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918075556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, общество
Ставропольский край, Общество
В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием
На Ставрополье ветерана ВОВ Енока Арустамяна поздравили со столетием
ПЯТИГОРСК, 5 янв – РИА Новости.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил
ветерана Великой Отечественной Войны Арустамяна Енока Михайловича со столетним юбилеем.
"Исполнилось 100 лет нашему земляку – ветерану Великой Отечественной войны Еноку Михайловичу Арустамяну... Ветеран живет в станице Ессентукской Предгорного округа. В его доме много гостей, звучат тосты и теплые слова. От всей души присоединяюсь к поздравлениям и желаю Еноку Михайловичу здоровья и благополучия. Низкий поклон всему поколению фронтовиков. Подвиг ваш вечен", – написал Владимиров в Telegram-канале.
Енок Арустамян ушел на фронт в 18 лет. Воевал на Северо-Кавказском и Втором Украинском фронтах. Был связистом, автоматчиком, водителем.
Весной 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции, которую проводивший ее Маршал Советского Союза Иван Конев
считал самой тяжелой в своей карьере, Енок Михайлович был серьезно ранен. После этого он уже не вернулся на фронт. В своей семье он остался единственным сыном – четверо старших братьев пали в боях.
За боевые заслуги Енок Арустамян награжден Орденами Отечественной войны Второй степени и Красной Звезды, медалью "За отвагу".
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