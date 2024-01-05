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В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием - РИА Новости, 05.01.2024
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13:12 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/arustamyan-1919810165.html
В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием
В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием - РИА Новости, 05.01.2024
В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил ветерана Великой Отечественной Войны Арустамяна Енока Михайловича со столетним юбилеем. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:12
2024-01-05T13:12
ставропольский край
общество
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ПЯТИГОРСК, 5 янв – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил ветерана Великой Отечественной Войны Арустамяна Енока Михайловича со столетним юбилеем. "Исполнилось 100 лет нашему земляку – ветерану Великой Отечественной войны Еноку Михайловичу Арустамяну... Ветеран живет в станице Ессентукской Предгорного округа. В его доме много гостей, звучат тосты и теплые слова. От всей души присоединяюсь к поздравлениям и желаю Еноку Михайловичу здоровья и благополучия. Низкий поклон всему поколению фронтовиков. Подвиг ваш вечен", – написал Владимиров в Telegram-канале. Енок Арустамян ушел на фронт в 18 лет. Воевал на Северо-Кавказском и Втором Украинском фронтах. Был связистом, автоматчиком, водителем. Весной 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции, которую проводивший ее Маршал Советского Союза Иван Конев считал самой тяжелой в своей карьере, Енок Михайлович был серьезно ранен. После этого он уже не вернулся на фронт. В своей семье он остался единственным сыном – четверо старших братьев пали в боях. За боевые заслуги Енок Арустамян награжден Орденами Отечественной войны Второй степени и Красной Звезды, медалью "За отвагу".
https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918075556.html
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ставропольский край, общество
Ставропольский край, Общество
В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием

На Ставрополье ветерана ВОВ Енока Арустамяна поздравили со столетием

© Фото : Школа №65 станицы Ессентукской/ВКонтактеВетеран Великой Отечественной войны Енок Михайлович Арустамян
Ветеран Великой Отечественной войны Енок Михайлович Арустамян - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Школа №65 станицы Ессентукской/ВКонтакте
Ветеран Великой Отечественной войны Енок Михайлович Арустамян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 5 янв – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил ветерана Великой Отечественной Войны Арустамяна Енока Михайловича со столетним юбилеем.
"Исполнилось 100 лет нашему земляку – ветерану Великой Отечественной войны Еноку Михайловичу Арустамяну... Ветеран живет в станице Ессентукской Предгорного округа. В его доме много гостей, звучат тосты и теплые слова. От всей души присоединяюсь к поздравлениям и желаю Еноку Михайловичу здоровья и благополучия. Низкий поклон всему поколению фронтовиков. Подвиг ваш вечен", – написал Владимиров в Telegram-канале.
Енок Арустамян ушел на фронт в 18 лет. Воевал на Северо-Кавказском и Втором Украинском фронтах. Был связистом, автоматчиком, водителем.
Весной 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции, которую проводивший ее Маршал Советского Союза Иван Конев считал самой тяжелой в своей карьере, Енок Михайлович был серьезно ранен. После этого он уже не вернулся на фронт. В своей семье он остался единственным сыном – четверо старших братьев пали в боях.
За боевые заслуги Енок Арустамян награжден Орденами Отечественной войны Второй степени и Красной Звезды, медалью "За отвагу".
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом
26 декабря 2023, 05:05
 
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