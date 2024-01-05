https://ria.ru/20240105/arustamyan-1919810165.html

В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием

В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием - РИА Новости, 05.01.2024

В Ставропольском крае ветерана Енока Арустамяна поздравили со столетием

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил ветерана Великой Отечественной Войны Арустамяна Енока Михайловича со столетним юбилеем. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:12

2024-01-05T13:12

2024-01-05T13:12

ставропольский край

общество

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ПЯТИГОРСК, 5 янв – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил ветерана Великой Отечественной Войны Арустамяна Енока Михайловича со столетним юбилеем. "Исполнилось 100 лет нашему земляку – ветерану Великой Отечественной войны Еноку Михайловичу Арустамяну... Ветеран живет в станице Ессентукской Предгорного округа. В его доме много гостей, звучат тосты и теплые слова. От всей души присоединяюсь к поздравлениям и желаю Еноку Михайловичу здоровья и благополучия. Низкий поклон всему поколению фронтовиков. Подвиг ваш вечен", – написал Владимиров в Telegram-канале. Енок Арустамян ушел на фронт в 18 лет. Воевал на Северо-Кавказском и Втором Украинском фронтах. Был связистом, автоматчиком, водителем. Весной 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции, которую проводивший ее Маршал Советского Союза Иван Конев считал самой тяжелой в своей карьере, Енок Михайлович был серьезно ранен. После этого он уже не вернулся на фронт. В своей семье он остался единственным сыном – четверо старших братьев пали в боях. За боевые заслуги Енок Арустамян награжден Орденами Отечественной войны Второй степени и Красной Звезды, медалью "За отвагу".

https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918075556.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ставропольский край, общество