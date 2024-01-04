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Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом - РИА Новости, 04.01.2024
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13:00 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/tszinpin-1919690690.html
Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом
Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом - РИА Новости, 04.01.2024
Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом
Председатель КНР Си Цзиньпин направил в четверг телеграмму президенту Ирана Эбрахиму Раиси и выразил соболезнования в связи с погибшими из-за теракта, сообщает... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:00
2024-01-04T13:00
в мире
иран
китай
си цзиньпин
касем сулеймани
взрыв в кермане
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ПЕКИН, 4 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил в четверг телеграмму президенту Ирана Эбрахиму Раиси и выразил соболезнования в связи с погибшими из-за теракта, сообщает Центральное телевидение Китая. "Был потрясен, узнав, что в провинции Керман произошла масштабная террористическая атака, которая привела к значительным человеческим жертвам. От лица китайского правительства и народа выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами, мои искренние соболезнования раненым и семьям погибших", - написал Си Цзиньпин. Китайский лидер отметил, что Китай выступает против любых форм терроризма, решительно осуждает террористические атаки и поддерживает усилия Ирана по обеспечению национальной безопасности и стабильности. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.
https://ria.ru/20240104/iran-1919649008.html
https://ria.ru/20240103/terakt-1919636163.html
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в мире, иран, китай, си цзиньпин, касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, Китай, Си Цзиньпин, Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом

Си Цзиньпин направил телеграмму Раиси и выразил соболезнования из-за теракта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил в четверг телеграмму президенту Ирана Эбрахиму Раиси и выразил соболезнования в связи с погибшими из-за теракта, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Был потрясен, узнав, что в провинции Керман произошла масштабная террористическая атака, которая привела к значительным человеческим жертвам. От лица китайского правительства и народа выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами, мои искренние соболезнования раненым и семьям погибших", - написал Си Цзиньпин.
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Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.
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