Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом
Си Цзиньпин направил телеграмму Раиси и выразил соболезнования из-за теракта
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил в четверг телеграмму президенту Ирана Эбрахиму Раиси и выразил соболезнования в связи с погибшими из-за теракта, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Был потрясен, узнав, что в провинции Керман произошла масштабная террористическая атака, которая привела к значительным человеческим жертвам. От лица китайского правительства и народа выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами, мои искренние соболезнования раненым и семьям погибших", - написал Си Цзиньпин.
Китайский лидер отметил, что Китай выступает против любых форм терроризма, решительно осуждает террористические атаки и поддерживает усилия Ирана по обеспечению национальной безопасности и стабильности.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.