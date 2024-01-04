https://ria.ru/20240104/tszinpin-1919690690.html

Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом

Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом - РИА Новости, 04.01.2024

Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом

Председатель КНР Си Цзиньпин направил в четверг телеграмму президенту Ирана Эбрахиму Раиси и выразил соболезнования в связи с погибшими из-за теракта, сообщает... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:00

2024-01-04T13:00

2024-01-04T13:00

в мире

иран

китай

си цзиньпин

касем сулеймани

взрыв в кермане

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ПЕКИН, 4 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил в четверг телеграмму президенту Ирана Эбрахиму Раиси и выразил соболезнования в связи с погибшими из-за теракта, сообщает Центральное телевидение Китая. "Был потрясен, узнав, что в провинции Керман произошла масштабная террористическая атака, которая привела к значительным человеческим жертвам. От лица китайского правительства и народа выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами, мои искренние соболезнования раненым и семьям погибших", - написал Си Цзиньпин. Китайский лидер отметил, что Китай выступает против любых форм терроризма, решительно осуждает террористические атаки и поддерживает усилия Ирана по обеспечению национальной безопасности и стабильности. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.

https://ria.ru/20240104/iran-1919649008.html

https://ria.ru/20240103/terakt-1919636163.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, китай, си цзиньпин, касем сулеймани, взрыв в кермане