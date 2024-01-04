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Потери на Украине вызвали шок в США - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:47 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/poteri-1919638680.html
Потери на Украине вызвали шок в США
Потери на Украине вызвали шок в США - РИА Новости, 04.01.2024
Потери на Украине вызвали шок в США
Потери техники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса, сообщает американский журнал Militatary Watch Magazine. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:47
2024-01-04T00:47
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Потери техники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса, сообщает американский журнал Militatary Watch Magazine.Журналисты включили высокие потери западной бронетехники на Украине в "топ-10 военных событий 2023 года"."Поскольку западная бронетехника десятилетиями рекламировалась как ведущая в мире по своим характеристикам, последствия конфликта на Украине могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей", — указано в статье.Даже отказ от демонтажа засекреченного оборудования не спас немецкие и французские танки и бронемашины от гибели в полях Украины, отметили журналисты. Кроме того, украинцы вынуждены держать менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта "во избежание аналогичного репутационного ущерба ключевой американской бронетехнике "."Все вышеупомянутые средства настойчиво подавались на Западе как чудо-оружие, которое переломит ситуацию на поле боя, однако их невпечатляющий результат во многом повторяет печальный опыт тех же “Леопардов” и “Абрамсов” в Сирии и Ираке", — признали в журнале.ВСУ в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914759908.html
https://ria.ru/20231229/leopard-1918992488.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сирия, ирак, россия, германия, франция, сша, leopard 2, m1 abrams, m2 bradley, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сирия, Ирак, Россия, Германия, Франция, США, Leopard 2, M1 Abrams, M2 Bradley, Вооруженные силы Украины, НАТО
Потери на Украине вызвали шок в США

MWM: потери на Украине уничтожили репутацию западной бронетехники

Подбитый танк Leopard 1A5
Подбитый танк Leopard 1A5
Подбитый танк Leopard 1A5. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Потери техники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса, сообщает американский журнал Militatary Watch Magazine.
Журналисты включили высокие потери западной бронетехники на Украине в "топ-10 военных событий 2023 года".
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"Поскольку западная бронетехника десятилетиями рекламировалась как ведущая в мире по своим характеристикам, последствия конфликта на Украине могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей", — указано в статье.
Даже отказ от демонтажа засекреченного оборудования не спас немецкие и французские танки и бронемашины от гибели в полях Украины, отметили журналисты. Кроме того, украинцы вынуждены держать менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта "во избежание аналогичного репутационного ущерба ключевой американской бронетехнике ".
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"Все вышеупомянутые средства настойчиво подавались на Западе как чудо-оружие, которое переломит ситуацию на поле боя, однако их невпечатляющий результат во многом повторяет печальный опыт тех же “Леопардов” и “Абрамсов” в Сирии и Ираке", — признали в журнале.
ВСУ в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
2 января, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСирияИракРоссияГерманияФранцияСШАLeopard 2M1 AbramsM2 BradleyВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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