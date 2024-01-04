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Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию - РИА Новости, 04.01.2024
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08:01 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/mandariny-1919654387.html
Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию
Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию - РИА Новости, 04.01.2024
Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию
Две трети мандаринов, которые импортирует Россия, приезжают из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды - из ЮАР, следует из данных Руспродсоюза за первые... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:01
2024-01-04T08:01
экономика
турция
россия
египет
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Две трети мандаринов, которые импортирует Россия, приезжают из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды - из ЮАР, следует из данных Руспродсоюза за первые десять месяцев прошлого года, которые он предоставил РИА Новости. По итогам десяти месяцев 2023 года в Россию было ввезено более 460 тысяч тонн мандаринов. Больше всего, а это две трети импорта, из Турции (51%) и Египта (13,7%). Из Турции привезли 236,1 тысячи тонн плодов, а из Египта - 63 тысячи тонн. Кроме того, в пятерке крупнейших поставщиков мандаринов на российские столы оказались Марокко - 50,5 тысячи тонн (почти 11%), ЮАР - 48,7 тысячи тонн (10,6%) и Пакистан - 15,8 тысячи тонн (3,4%). Из других стран мандарины были завезены в объеме 46,4 тысячи тонн, или чуть более 10% от всего импорта. В то же время, самый дорогой импорт - из ЮАР: один килограмм мандаринов оттуда обходится в среднем в 111,8 рубля за первые десять месяцев 2023 года против 70,4 рубля в 2022 году. Следом по стоимости идут египетские мандарины - 67,3 рубля против 70,1 рубля годом ранее, и марокканские - 65 рублей против 62,3 рубля. Наименьшим в прошлом году показатель был для турецких мандаринов - 60,7 рубля после 55 рублей, и пакистанских - 59,2 рубля после 62,5 рубля годом ранее. По остальным странам значение составило в среднем 91,8 рубля за килограмм (71,9 рубля год назад).
https://ria.ru/20231209/mandariny-1914774492.html
https://ria.ru/20230111/issledovanie-1844019802.html
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экономика, турция, россия, египет
Экономика, Турция, Россия, Египет
Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию

Руспродсоюз: две трети мандаринов привозят в Россию из Турции и Египта

© Фото : Freepik / azerbaijan stockersМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Freepik / azerbaijan stockers
Мандарины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Две трети мандаринов, которые импортирует Россия, приезжают из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды - из ЮАР, следует из данных Руспродсоюза за первые десять месяцев прошлого года, которые он предоставил РИА Новости.
По итогам десяти месяцев 2023 года в Россию было ввезено более 460 тысяч тонн мандаринов. Больше всего, а это две трети импорта, из Турции (51%) и Египта (13,7%). Из Турции привезли 236,1 тысячи тонн плодов, а из Египта - 63 тысячи тонн.
Кроме того, в пятерке крупнейших поставщиков мандаринов на российские столы оказались Марокко - 50,5 тысячи тонн (почти 11%), ЮАР - 48,7 тысячи тонн (10,6%) и Пакистан - 15,8 тысячи тонн (3,4%). Из других стран мандарины были завезены в объеме 46,4 тысячи тонн, или чуть более 10% от всего импорта.
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В то же время, самый дорогой импорт - из ЮАР: один килограмм мандаринов оттуда обходится в среднем в 111,8 рубля за первые десять месяцев 2023 года против 70,4 рубля в 2022 году. Следом по стоимости идут египетские мандарины - 67,3 рубля против 70,1 рубля годом ранее, и марокканские - 65 рублей против 62,3 рубля.
Наименьшим в прошлом году показатель был для турецких мандаринов - 60,7 рубля после 55 рублей, и пакистанских - 59,2 рубля после 62,5 рубля годом ранее. По остальным странам значение составило в среднем 91,8 рубля за килограмм (71,9 рубля год назад).
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