https://ria.ru/20240104/mandariny-1919654387.html

Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию

Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию - РИА Новости, 04.01.2024

Турция возглавила рейтинг поставщиков мандаринов в Россию

Две трети мандаринов, которые импортирует Россия, приезжают из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды - из ЮАР, следует из данных Руспродсоюза за первые... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:01

2024-01-04T08:01

2024-01-04T08:01

экономика

турция

россия

египет

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Две трети мандаринов, которые импортирует Россия, приезжают из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды - из ЮАР, следует из данных Руспродсоюза за первые десять месяцев прошлого года, которые он предоставил РИА Новости. По итогам десяти месяцев 2023 года в Россию было ввезено более 460 тысяч тонн мандаринов. Больше всего, а это две трети импорта, из Турции (51%) и Египта (13,7%). Из Турции привезли 236,1 тысячи тонн плодов, а из Египта - 63 тысячи тонн. Кроме того, в пятерке крупнейших поставщиков мандаринов на российские столы оказались Марокко - 50,5 тысячи тонн (почти 11%), ЮАР - 48,7 тысячи тонн (10,6%) и Пакистан - 15,8 тысячи тонн (3,4%). Из других стран мандарины были завезены в объеме 46,4 тысячи тонн, или чуть более 10% от всего импорта. В то же время, самый дорогой импорт - из ЮАР: один килограмм мандаринов оттуда обходится в среднем в 111,8 рубля за первые десять месяцев 2023 года против 70,4 рубля в 2022 году. Следом по стоимости идут египетские мандарины - 67,3 рубля против 70,1 рубля годом ранее, и марокканские - 65 рублей против 62,3 рубля. Наименьшим в прошлом году показатель был для турецких мандаринов - 60,7 рубля после 55 рублей, и пакистанских - 59,2 рубля после 62,5 рубля годом ранее. По остальным странам значение составило в среднем 91,8 рубля за килограмм (71,9 рубля год назад).

https://ria.ru/20231209/mandariny-1914774492.html

https://ria.ru/20230111/issledovanie-1844019802.html

турция

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, россия, египет