https://ria.ru/20240104/loza-1919643209.html

Юрия Лозу возмутили выступления Билана и Баскова на "Песне года"

Юрия Лозу возмутили выступления Билана и Баскова на "Песне года" - РИА Новости, 04.01.2024

Юрия Лозу возмутили выступления Билана и Баскова на "Песне года"

В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале "Песня года", нет смысла, написал певец и композитор Юрий Лоза на своей... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T01:55

2024-01-04T01:55

2024-01-04T08:40

шоубиз

юрий лоза

николай басков

дима билан (виктор белан)

сергей лазарев

лариса долина

ани лорак

кристина орбакайте

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале "Песня года", нет смысла, написал певец и композитор Юрий Лоза на своей странице ВКонтакте."Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на "Песне года". Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор", — возмутился артист.По его словам, остается непонятным, как исполнители хотят "убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это".В качестве аргумента Лоза привел цитаты из текстов песен Николая Баскова, Димы Билана, Сергея Лазарева, Ларисы Долиной, Ани Лорак, Кристины Орбакайте, Клавы Коки и других артистов.К примеру, композитор указал на строчку из песни "Острой бритвой" Димы Билана: "через день я живу на распятье". Слова "а сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя" из музыкального произведения Николая Баскова "Я начинаю жить" также подверглись критике со стороны Лозы.

https://ria.ru/20231212/loza-1915252738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

юрий лоза, николай басков, дима билан (виктор белан), сергей лазарев, лариса долина, ани лорак, кристина орбакайте, клава кока