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Юрия Лозу возмутили выступления Билана и Баскова на "Песне года" - РИА Новости, 04.01.2024
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Шоубиз
 
01:55 04.01.2024 (обновлено: 08:40 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/loza-1919643209.html
Юрия Лозу возмутили выступления Билана и Баскова на "Песне года"
Юрия Лозу возмутили выступления Билана и Баскова на "Песне года" - РИА Новости, 04.01.2024
Юрия Лозу возмутили выступления Билана и Баскова на "Песне года"
В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале "Песня года", нет смысла, написал певец и композитор Юрий Лоза на своей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T01:55
2024-01-04T08:40
шоубиз
юрий лоза
николай басков
дима билан (виктор белан)
сергей лазарев
лариса долина
ани лорак
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале "Песня года", нет смысла, написал певец и композитор Юрий Лоза на своей странице ВКонтакте."Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на "Песне года". Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор", — возмутился артист.По его словам, остается непонятным, как исполнители хотят "убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это".В качестве аргумента Лоза привел цитаты из текстов песен Николая Баскова, Димы Билана, Сергея Лазарева, Ларисы Долиной, Ани Лорак, Кристины Орбакайте, Клавы Коки и других артистов.К примеру, композитор указал на строчку из песни "Острой бритвой" Димы Билана: "через день я живу на распятье". Слова "а сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя" из музыкального произведения Николая Баскова "Я начинаю жить" также подверглись критике со стороны Лозы.
https://ria.ru/20231212/loza-1915252738.html
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юрий лоза, николай басков, дима билан (виктор белан), сергей лазарев, лариса долина, ани лорак, кристина орбакайте, клава кока
Шоубиз, Юрий Лоза, Николай Басков, Дима Билан (Виктор Белан), Сергей Лазарев, Лариса Долина, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Клава Кока
Юрия Лозу возмутили выступления Билана и Баскова на "Песне года"

Юрий Лоза высмеял бессмысленность текстов артистов с "Песни года"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНиколай Басков, Лариса Долина, Дима Билан
Николай Басков, Лариса Долина, Дима Билан - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Николай Басков, Лариса Долина, Дима Билан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале "Песня года", нет смысла, написал певец и композитор Юрий Лоза на своей странице ВКонтакте.
«
"Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на "Песне года". Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор", — возмутился артист.
По его словам, остается непонятным, как исполнители хотят "убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это".
В качестве аргумента Лоза привел цитаты из текстов песен Николая Баскова, Димы Билана, Сергея Лазарева, Ларисы Долиной, Ани Лорак, Кристины Орбакайте, Клавы Коки и других артистов.
К примеру, композитор указал на строчку из песни "Острой бритвой" Димы Билана: "через день я живу на распятье". Слова "а сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя" из музыкального произведения Николая Баскова "Я начинаю жить" также подверглись критике со стороны Лозы.
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ШоубизЮрий ЛозаНиколай БасковДима Билан (Виктор Белан)Сергей ЛазаревЛариса ДолинаАни ЛоракКристина ОрбакайтеКлава Кока
 
 
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