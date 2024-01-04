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Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море - РИА Новости, 04.01.2024
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00:04 04.01.2024 (обновлено: 08:50 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/khusity-1919637200.html
Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море
Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море - РИА Новости, 04.01.2024
Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море
Руководству движения "Ансар Алла" следует прекратить любые действия, которые могут создавать угрозу для коммерческих судов в Красном море и Аденском заливе,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:04
2024-01-04T08:50
в мире
россия
красное море
аденский залив
ансар алла
йемен
оон
василий небензя
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ООН, 4 янв — РИА Новости. Руководству движения "Ансар Алла" следует прекратить любые действия, которые могут создавать угрозу для коммерческих судов в Красном море и Аденском заливе, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя."Свободное и безопасное судоходство в регионе — залог устойчивых поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов. Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободу и безопасность судоходства, но и жизни и здоровье моряков", — констатировал дипломат.По его словам, положение дел в акватории Красного моря вызывает у Москвы серьезные опасения. Проходящие через него торговые пути крайне важны для международной торговли и стабильности мировой экономики, подчеркнул постпред.Он также призвал руководство движения "Ансар Алла" проявлять сдержанность и демонстрировать ответственное поведение.&quot;Требуем немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа&quot;, — сказал дипломат.Между тем Небензя заявил, что происходящее в регионе стало прямой проекцией насилия в Газе, причем эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, а также на границе Израиля и Ливана."Не секрет, что в ближневосточном регионе крайне разочарованы тем, что все это время покрывающие действия Израиля США держат в заложниках остальных членов СБ и не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня. Раз за разом используя для этого право вето, Вашингтон подрывает все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам и оба продукта СБ, принятые за это время — резолюции 2712 и 2720 — по сути остаются нереализованными", — продолжил постпред.Кроме того, он усомнился в легитимности действий коалиции США в Красном море."Наши задачи сегодня — не только подтвердить согласованный 1 декабря коллективный сигнал "Ансар Алла" о недопустимости их действий, но и остудить "горячие головы" в Вашингтоне, для которых очередной конфликт на Ближнем Востоке — всего лишь часть своей собственной геополитической игры", — заключил Небензя.В середине ноября движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.Девятнадцатого ноября хуситы также захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. "Ансар Алла" заявило, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владелец — крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в свою страну.
https://ria.ru/20240103/sudno-1919588660.html
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в мире, россия, красное море, аденский залив, ансар алла, йемен, оон, василий небензя
В мире, Россия, Красное море, Аденский залив, Ансар Алла, Йемен, ООН, Василий Небензя
Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море

Небензя: Россия призывает хуситов прекратить действия, которые создают угрозу

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 янв — РИА Новости. Руководству движения "Ансар Алла" следует прекратить любые действия, которые могут создавать угрозу для коммерческих судов в Красном море и Аденском заливе, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«
"Свободное и безопасное судоходство в регионе — залог устойчивых поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов. Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободу и безопасность судоходства, но и жизни и здоровье моряков", — констатировал дипломат.
По его словам, положение дел в акватории Красного моря вызывает у Москвы серьезные опасения. Проходящие через него торговые пути крайне важны для международной торговли и стабильности мировой экономики, подчеркнул постпред.
Он также призвал руководство движения "Ансар Алла" проявлять сдержанность и демонстрировать ответственное поведение.
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«

"Требуем немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа", — сказал дипломат.

Между тем Небензя заявил, что происходящее в регионе стало прямой проекцией насилия в Газе, причем эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, а также на границе Израиля и Ливана.
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"Не секрет, что в ближневосточном регионе крайне разочарованы тем, что все это время покрывающие действия Израиля США держат в заложниках остальных членов СБ и не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня. Раз за разом используя для этого право вето, Вашингтон подрывает все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам и оба продукта СБ, принятые за это время — резолюции 2712 и 2720 — по сути остаются нереализованными", — продолжил постпред.
Кроме того, он усомнился в легитимности действий коалиции США в Красном море.
"Наши задачи сегодня — не только подтвердить согласованный 1 декабря коллективный сигнал "Ансар Алла" о недопустимости их действий, но и остудить "горячие головы" в Вашингтоне, для которых очередной конфликт на Ближнем Востоке — всего лишь часть своей собственной геополитической игры", — заключил Небензя.
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В середине ноября движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.
Девятнадцатого ноября хуситы также захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. "Ансар Алла" заявило, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владелец — крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в свою страну.
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море
Вчера, 23:13
 
В миреРоссияКрасное мореАденский заливАнсар АллаЙеменООНВасилий Небензя
 
 
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