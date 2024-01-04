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В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека
В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми, сообщила пресс-служба департамента по ЧС... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:16
2024-01-04T08:16
2024-01-04T08:33
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми, сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области. В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось. "На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении. По данным ДЧС, под завалами могут находиться еще люди, спасательные работы продолжаются.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, западно-казахстанская область
В мире, Казахстан, Западно-Казахстанская область
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека, шестерых спасли
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми, сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.
В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось.
"На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данным ДЧС, под завалами могут находиться еще люди, спасательные работы продолжаются.
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