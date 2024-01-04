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В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024
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08:16 04.01.2024 (обновлено: 08:33 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/kafe-1919655162.html
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2024
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека
В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми, сообщила пресс-служба департамента по ЧС... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:16
2024-01-04T08:33
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми, сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области. В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось. "На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении. По данным ДЧС, под завалами могут находиться еще люди, спасательные работы продолжаются.
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казахстан
западно-казахстанская область
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в мире, казахстан, западно-казахстанская область
В мире, Казахстан, Западно-Казахстанская область
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека

В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека, шестерых спасли

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. В Уральске в результате обрушения кафе погибли два человека, еще шестерых вытащили из-под завалов живыми, сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.
В одном из кафе Уральска ночью 4 января произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего здание обрушилось.
"На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данным ДЧС, под завалами могут находиться еще люди, спасательные работы продолжаются.
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В миреКазахстанЗападно-Казахстанская область
 
 
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