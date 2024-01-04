https://ria.ru/20240104/egipet-1919661100.html

Египетский министр оценил вступление страны в БРИКС

Египетский министр оценил вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 04.01.2024

Египетский министр оценил вступление страны в БРИКС

Египет после вступления в БРИКС 1 января 2024 года станет для этой организации окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его присоединение к группе... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:20

2024-01-04T09:20

2024-01-04T09:20

в мире

египет

ближний восток

северная африка

брикс

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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Египет после вступления в БРИКС 1 января 2024 года станет для этой организации окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его присоединение к группе отражает прочные экономические и политические связи с другими государствами-участниками, заявил РИА Новости глава египетского минпромторга Ахмед Самир Салех. "Египет является для БРИКС окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его географическое положение также дает ему возможность играть более значительную роль в сбыте продукции стран-членов БРИКС на африканском континенте", - сказал министр. "Присоединение Египта к группе БРИКС с 1 января 2024 года и согласие Нового банка развития (НБР) БРИКС в декабре 2021 года принять Египет в качестве одного из четырех новых членов несет в себе множество аспектов и подтверждает силу экономических и политических связей между Египтом и государствами-участниками группы, а также экономическую и геополитическую роль Египта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил он. Салех также указал на рост товарооборота между Египтом и странами БРИКС. "В 2022 году объем торговли между Египтом и пятью странами-членами БРИКС составил около 31,2 миллиарда долларов против 25,5 миллиарда долларов в 2021 году. Мы считаем, что присоединение к группе является возможностью укрепить конструктивное сотрудничество с государствами-членами", - указал министр. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240103/briks-1919550078.html

египет

ближний восток

северная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, египет, ближний восток, северная африка, брикс