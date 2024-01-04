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Египетский министр оценил вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 04.01.2024
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09:20 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/egipet-1919661100.html
Египетский министр оценил вступление страны в БРИКС
Египетский министр оценил вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 04.01.2024
Египетский министр оценил вступление страны в БРИКС
Египет после вступления в БРИКС 1 января 2024 года станет для этой организации окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его присоединение к группе... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:20
2024-01-04T09:20
в мире
египет
ближний восток
северная африка
брикс
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Египет после вступления в БРИКС 1 января 2024 года станет для этой организации окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его присоединение к группе отражает прочные экономические и политические связи с другими государствами-участниками, заявил РИА Новости глава египетского минпромторга Ахмед Самир Салех. "Египет является для БРИКС окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его географическое положение также дает ему возможность играть более значительную роль в сбыте продукции стран-членов БРИКС на африканском континенте", - сказал министр. "Присоединение Египта к группе БРИКС с 1 января 2024 года и согласие Нового банка развития (НБР) БРИКС в декабре 2021 года принять Египет в качестве одного из четырех новых членов несет в себе множество аспектов и подтверждает силу экономических и политических связей между Египтом и государствами-участниками группы, а также экономическую и геополитическую роль Египта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил он. Салех также указал на рост товарооборота между Египтом и странами БРИКС. "В 2022 году объем торговли между Египтом и пятью странами-членами БРИКС составил около 31,2 миллиарда долларов против 25,5 миллиарда долларов в 2021 году. Мы считаем, что присоединение к группе является возможностью укрепить конструктивное сотрудничество с государствами-членами", - указал министр. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20240103/briks-1919550078.html
египет
ближний восток
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в мире, египет, ближний восток, северная африка, брикс
В мире, Египет, Ближний Восток, Северная Африка, БРИКС
Египетский министр оценил вступление страны в БРИКС

Министр: Египет станет для БРИКС окном на Ближний Восток и в Северную Африку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Египет после вступления в БРИКС 1 января 2024 года станет для этой организации окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его присоединение к группе отражает прочные экономические и политические связи с другими государствами-участниками, заявил РИА Новости глава египетского минпромторга Ахмед Самир Салех.
"Египет является для БРИКС окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его географическое положение также дает ему возможность играть более значительную роль в сбыте продукции стран-членов БРИКС на африканском континенте", - сказал министр.
"Присоединение Египта к группе БРИКС с 1 января 2024 года и согласие Нового банка развития (НБР) БРИКС в декабре 2021 года принять Египет в качестве одного из четырех новых членов несет в себе множество аспектов и подтверждает силу экономических и политических связей между Египтом и государствами-участниками группы, а также экономическую и геополитическую роль Египта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил он.
Салех также указал на рост товарооборота между Египтом и странами БРИКС. "В 2022 году объем торговли между Египтом и пятью странами-членами БРИКС составил около 31,2 миллиарда долларов против 25,5 миллиарда долларов в 2021 году. Мы считаем, что присоединение к группе является возможностью укрепить конструктивное сотрудничество с государствами-членами", - указал министр.
На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.
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В миреЕгипетБлижний ВостокСеверная АфрикаБРИКС
 
 
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