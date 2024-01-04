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Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне - РИА Новости, 04.01.2024
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15:03 04.01.2024 (обновлено: 15:56 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/boepripasy-1919705812.html
Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне
Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне - РИА Новости, 04.01.2024
Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне
Два неразорвавшихся боеприпаса после недавнего обстрела ВСУ, обнаруженных в микрорайоне Улитка в Белгороде, вывезут для утилизации на полигон, сообщил... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:03
2024-01-04T15:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Два неразорвавшихся боеприпаса после недавнего обстрела ВСУ, обнаруженных в микрорайоне Улитка в Белгороде, вывезут для утилизации на полигон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее он информировал, что порядка 600 человек из 323 домов в радиусе 500 метров эвакуируют из-за ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде , еще два таких боеприпаса найдены в микрорайоне Улитка. По данным главы региона, 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Работы по ликвидации всех снарядов власти планируют завершить в четверг. "По ситуации в микрорайоне Улитка. Здесь обнаружены два боеприпаса. Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены - частично в пункт временного размещения, большинство выехало к родственникам. В ПВР сейчас находится 13 человек - там организовано питание, чай, досуг", - написал Гладков.Губернатор отметил, что бойцы из отрядов самообороны и полиция будут дежурить возле каждого подъезда, охранять имущество до возвращения жителей. Позже глава области уточнил, что взрывотехники министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать на полигоне все три боеприпаса, найденные в среду на улице Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне Улитка."Колонны начинают вывозить снаряды. Часть улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули. Как только будет безопасно, начнем возвращать жителей в свои дома", - проинформировал Гладков.Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне

Гладков: 2 неразорвавшихся при обстреле Белгорода боеприпаса вывезут на полигон

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаНеразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Два неразорвавшихся боеприпаса после недавнего обстрела ВСУ, обнаруженных в микрорайоне Улитка в Белгороде, вывезут для утилизации на полигон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее он информировал, что порядка 600 человек из 323 домов в радиусе 500 метров эвакуируют из-за ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде , еще два таких боеприпаса найдены в микрорайоне Улитка. По данным главы региона, 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Работы по ликвидации всех снарядов власти планируют завершить в четверг.
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«
"По ситуации в микрорайоне Улитка. Здесь обнаружены два боеприпаса. Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены - частично в пункт временного размещения, большинство выехало к родственникам. В ПВР сейчас находится 13 человек - там организовано питание, чай, досуг", - написал Гладков.
Губернатор отметил, что бойцы из отрядов самообороны и полиция будут дежурить возле каждого подъезда, охранять имущество до возвращения жителей.
Позже глава области уточнил, что взрывотехники министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать на полигоне все три боеприпаса, найденные в среду на улице Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне Улитка.
«
"Колонны начинают вывозить снаряды. Часть улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули. Как только будет безопасно, начнем возвращать жителей в свои дома", - проинформировал Гладков.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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