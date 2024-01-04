https://ria.ru/20240104/boepripasy-1919705812.html

Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне

Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне - РИА Новости, 04.01.2024

Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне

Два неразорвавшихся боеприпаса после недавнего обстрела ВСУ, обнаруженных в микрорайоне Улитка в Белгороде, вывезут для утилизации на полигон, сообщил... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:03

2024-01-04T15:03

2024-01-04T15:56

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Два неразорвавшихся боеприпаса после недавнего обстрела ВСУ, обнаруженных в микрорайоне Улитка в Белгороде, вывезут для утилизации на полигон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее он информировал, что порядка 600 человек из 323 домов в радиусе 500 метров эвакуируют из-за ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде , еще два таких боеприпаса найдены в микрорайоне Улитка. По данным главы региона, 101 человек находится в пункте временного размещения, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Работы по ликвидации всех снарядов власти планируют завершить в четверг. "По ситуации в микрорайоне Улитка. Здесь обнаружены два боеприпаса. Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены - частично в пункт временного размещения, большинство выехало к родственникам. В ПВР сейчас находится 13 человек - там организовано питание, чай, досуг", - написал Гладков.Губернатор отметил, что бойцы из отрядов самообороны и полиция будут дежурить возле каждого подъезда, охранять имущество до возвращения жителей. Позже глава области уточнил, что взрывотехники министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать на полигоне все три боеприпаса, найденные в среду на улице Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне Улитка."Колонны начинают вывозить снаряды. Часть улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули. Как только будет безопасно, начнем возвращать жителей в свои дома", - проинформировал Гладков.Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода