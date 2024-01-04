В центре Белгорода закрыты большинство кафе и магазинов

БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Многие кафе и магазины закрыты в центре Белгорода, который подвергся массированной атаке ВСУ 30 декабря, люди стараются не выходить на улицу без особой необходимости, передает корреспондент РИА Новости. В городе впервые за две недели выпал снег. Дороги и тротуары очищают коммунальные службы. На улицах можно встретить редких прохожих - люди стараются оставаться дома в безопасности. Местный житель Александр рассказал агентству, что вышел из дома, чтобы приобрести новую сим-карту. "Я в центре обошел все салоны связи, которые знал, они все закрыты. Поеду на Харьковскую гору, мне сказали, там работают" - сказал он. Продуктовые и небольшие магазины, а также аптеки продолжают работать, обеспечивая жителей необходимыми товарами. При этом многие кофейни и крупные магазины закрыты. В центре Белгорода после трагических событий можно видеть разбитые окна магазинов, их временно закрыли фанерой и пленкой. К стихийным мемориалам в память о пострадавших и погибших во время обстрела люди продолжают приносить цветы и игрушки. Возле драмтеатра имени Щепкина рабочие активно разбирают концертную сцену, на которой планировались выступления артистов в новогоднюю ночь. Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Мэр Белгорода Валентин Демидов информировал, что после обстрела Белгорода 30 декабря повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Различные повреждения выявлены в 457 квартирах в 60 многоквартирных домах и в 12 ИЖС. Он также заявил, что кинотеатры и крупные торговые центры в Белгороде временно приостановили свою работу из-за сложной оперативной обстановки. Свое решение он продлил до 5 января.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Стихийный мемориал в центре Белгорода
В центре Белгорода сейчас немноголюдно, большинство кафе и магазинов закрыты, работают в основном продуктовые и аптеки. Люди продолжают нести игрушки и цветы к стихийному мемориалу жертвам террористической атаки ВСУ 30 декабря.
В центре Белгорода закрыты большинство кафе и магазинов
В центре Белгорода многие кафе и магазины закрыты, жители редко выходят на улицу
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Многие кафе и магазины закрыты в центре Белгорода, который подвергся массированной атаке ВСУ 30 декабря, люди стараются не выходить на улицу без особой необходимости, передает корреспондент РИА Новости.
В городе впервые за две недели выпал снег. Дороги и тротуары очищают коммунальные службы. На улицах можно встретить редких прохожих - люди стараются оставаться дома в безопасности.
Местный житель Александр рассказал агентству, что вышел из дома, чтобы приобрести новую сим-карту. "Я в центре обошел все салоны связи, которые знал, они все закрыты. Поеду на Харьковскую гору, мне сказали, там работают" - сказал он.
Продуктовые и небольшие магазины, а также аптеки продолжают работать, обеспечивая жителей необходимыми товарами. При этом многие кофейни и крупные магазины закрыты.
В центре Белгорода после трагических событий можно видеть разбитые окна магазинов, их временно закрыли фанерой и пленкой.
К стихийным мемориалам в память о пострадавших и погибших во время обстрела люди продолжают приносить цветы и игрушки. Возле драмтеатра имени Щепкина рабочие активно разбирают концертную сцену, на которой планировались выступления артистов в новогоднюю ночь.
Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Мэр Белгорода Валентин Демидов информировал, что после обстрела Белгорода 30 декабря повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Различные повреждения выявлены в 457 квартирах в 60 многоквартирных домах и в 12 ИЖС. Он также заявил, что кинотеатры и крупные торговые центры в Белгороде временно приостановили свою работу из-за сложной оперативной обстановки. Свое решение он продлил до 5 января.
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