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В центре Белгорода закрыты большинство кафе и магазинов - РИА Новости, 04.01.2024
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17:24 04.01.2024 (обновлено: 17:48 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919724159.html
В центре Белгорода закрыты большинство кафе и магазинов
В центре Белгорода закрыты большинство кафе и магазинов - РИА Новости, 04.01.2024
В центре Белгорода закрыты большинство кафе и магазинов
Многие кафе и магазины закрыты в центре Белгорода, который подвергся массированной атаке ВСУ 30 декабря, люди стараются не выходить на улицу без особой... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:24
2024-01-04T17:48
белгород
общество
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Многие кафе и магазины закрыты в центре Белгорода, который подвергся массированной атаке ВСУ 30 декабря, люди стараются не выходить на улицу без особой необходимости, передает корреспондент РИА Новости. В городе впервые за две недели выпал снег. Дороги и тротуары очищают коммунальные службы. На улицах можно встретить редких прохожих - люди стараются оставаться дома в безопасности. Местный житель Александр рассказал агентству, что вышел из дома, чтобы приобрести новую сим-карту. "Я в центре обошел все салоны связи, которые знал, они все закрыты. Поеду на Харьковскую гору, мне сказали, там работают" - сказал он. Продуктовые и небольшие магазины, а также аптеки продолжают работать, обеспечивая жителей необходимыми товарами. При этом многие кофейни и крупные магазины закрыты. В центре Белгорода после трагических событий можно видеть разбитые окна магазинов, их временно закрыли фанерой и пленкой. К стихийным мемориалам в память о пострадавших и погибших во время обстрела люди продолжают приносить цветы и игрушки. Возле драмтеатра имени Щепкина рабочие активно разбирают концертную сцену, на которой планировались выступления артистов в новогоднюю ночь. Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Мэр Белгорода Валентин Демидов информировал, что после обстрела Белгорода 30 декабря повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Различные повреждения выявлены в 457 квартирах в 60 многоквартирных домах и в 12 ИЖС. Он также заявил, что кинотеатры и крупные торговые центры в Белгороде временно приостановили свою работу из-за сложной оперативной обстановки. Свое решение он продлил до 5 января.
https://ria.ru/20240104/belgorod-1919716033.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стихийный мемориал в центре Белгорода
В центре Белгорода сейчас немноголюдно, большинство кафе и магазинов закрыты, работают в основном продуктовые и аптеки. Люди продолжают нести игрушки и цветы к стихийному мемориалу жертвам террористической атаки ВСУ 30 декабря.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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белгород, общество
Белгород, Общество
В центре Белгорода закрыты большинство кафе и магазинов

В центре Белгорода многие кафе и магазины закрыты, жители редко выходят на улицу

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Многие кафе и магазины закрыты в центре Белгорода, который подвергся массированной атаке ВСУ 30 декабря, люди стараются не выходить на улицу без особой необходимости, передает корреспондент РИА Новости.
В городе впервые за две недели выпал снег. Дороги и тротуары очищают коммунальные службы. На улицах можно встретить редких прохожих - люди стараются оставаться дома в безопасности.
Местный житель Александр рассказал агентству, что вышел из дома, чтобы приобрести новую сим-карту. "Я в центре обошел все салоны связи, которые знал, они все закрыты. Поеду на Харьковскую гору, мне сказали, там работают" - сказал он.
Продуктовые и небольшие магазины, а также аптеки продолжают работать, обеспечивая жителей необходимыми товарами. При этом многие кофейни и крупные магазины закрыты.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
В центре Белгорода после трагических событий можно видеть разбитые окна магазинов, их временно закрыли фанерой и пленкой.
К стихийным мемориалам в память о пострадавших и погибших во время обстрела люди продолжают приносить цветы и игрушки. Возле драмтеатра имени Щепкина рабочие активно разбирают концертную сцену, на которой планировались выступления артистов в новогоднюю ночь.
Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Мэр Белгорода Валентин Демидов информировал, что после обстрела Белгорода 30 декабря повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Различные повреждения выявлены в 457 квартирах в 60 многоквартирных домах и в 12 ИЖС. Он также заявил, что кинотеатры и крупные торговые центры в Белгороде временно приостановили свою работу из-за сложной оперативной обстановки. Свое решение он продлил до 5 января.
Автомобили службы спасения и военной полиции в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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