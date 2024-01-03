https://ria.ru/20240103/yaytso-1919599596.html

Турция поставила в Россию первую партию яиц

Турция поставила в Россию первую партию яиц - РИА Новости, 03.01.2024

Турция поставила в Россию первую партию яиц

На территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:33

2024-01-03T17:33

2024-01-03T18:26

общество

экономика

россия

турция

владимир путин

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции, сообщил Россельхознадзор."Третьнго января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в заявлении.Ранее Правительство России разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц. Эту меру ввели для сцеживания роста цен.По данным Росстата, куриное яйцо дорожало с начала июля, прибавив за год почти 60 процентов в цене.Владимир Путин объяснил это тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.В ведомстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижения.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

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общество, экономика, россия, турция, владимир путин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)