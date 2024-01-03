https://ria.ru/20240103/vystavka-1915102550.html

От Рериха до советского гаража: какие выставки нужно успеть посетить

От Рериха до советского гаража: какие выставки нужно успеть посетить - РИА Новости, 03.01.2024

От Рериха до советского гаража: какие выставки нужно успеть посетить

В новогодние праздники можно сделать то, на что не хватало времени в рабочие дни. Какие выставки включить в культурную программу каникул — в материале РИА... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:01

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. В новогодние праздники можно сделать то, на что не хватало времени в рабочие дни. Какие выставки включить в культурную программу каникул — в материале РИА Новости."Николай Рерих" в Третьяковской галерееБалетные постановки у Сергея Дягилева, археологические раскопки в поисках древнего русского искусства, руководство журналом, встреча со Львом Толстым, увлечение японскими мотивами… За долгую жизнь Николай Рерих проявил себя как живописец, сценограф, писатель, путешественник и философ. Не зря индийцы наградили его званием Махариши, что в переводе с санскрита означает "великий мудрец".Кураторы выставки показали разные грани творчества мастера. В экспозиции более ста картин — от ранних красочных "Заморских гостей" до медитативной "Тени учителя. Тибет" индийского периода. Центральное произведение — огромная декорация для постановки "Половецких плясок" Дягилева. В 2021-м ее вернули из-за рубежа в Москву. Несколько десятилетий театральный задник стоял накатанный на вал — ему требовалась реставрация. Первую часть восстановительных работ успели провести.Выставка работает до 10 марта 2024 года.Адрес: Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10"Алексей Щусев. 150" в Музее архитектуры В 2024-м отмечается 150-летие со дня рождения Алексея Щусева. В честь этого события Музей архитектуры открыл грандиозную выставку: в экспозиции представлено более 200 проектов. Среди самых известных работ мастера — Мавзолей Ленина, Казанский вокзал, гостиница "Москва", фасад здания органов госбезопасности на Лубянке и станция метро "Комсомольская". Во время Второй мировой войны Щусев занимался восстановлением разрушенных городов и, по одной из легенд, даже получил инфаркт, увидев руины Великого Новгорода."Работая непосредственно с его творческими материалами, с проектной графикой, мы видим, что там просто неугасимый творческий темперамент и постоянное стремление проектировать. Такова главная профессиональная установка Щусева: он создает мир для людей", — говорит директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.Посетители также увидят архивные фотографии, письма, документы, макеты и личные вещи мастера.Выставка работает до 21 января 2024 года.Адрес: Воздвиженка, 5/25, Анфилада, Аптекарский приказ"Искусство МАНГА" на ВинзаводеМанга — один из самых популярных сегментов японской массовой культуры. Этот вид комиксов зародился еще в XII веке. Есть оригинальные истории ("Проза бродячих псов", "Король-шаман") и части медиафраншиз ("Покемон", "Сейлор Мун"). Благодаря развитию цифровых приложений для чтения в последние годы этот жанр переживает бум, причем комиксы читают и дети, и взрослые.Выставка "Искусство МАНГА" триумфально прошла в Санкт-Петербурге — в 2023-м ее посетили более 120 тысяч человек. Теперь она доступна и для столичного зрителя. Организаторы собрали более 200 экспонатов разного времени: первые издания "бога манги" Осаму Тэдзуки, японские гравюры, современные работы, скульптуры. Особого внимания заслуживают адаптации сюжетов мировой литературы — например, "Отверженных" Виктора Гюго или "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского.Выставка работает до 31 марта 2024 года.Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, 1/8"Испанская коллекция" в Пушкинском музее"Испанская коллекция" — совместный проект ГМИИ имени А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Крупнейшие российские музеи объединились, чтобы показать работы самых знаменитых испанских художников XVI-XIX веков: Эль Греко, Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Хусепе де Риберы, Эстебана Мурильо и других. Всего представлено более 50 произведений — от маньеризма до импрессионизма. Завершает экспозицию картина Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком" 1903 года, в которой посетители найдут параллели с искусством старых мастеров. Продолжить экскурсию можно в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, расположенной в соседнем здании. В эти же даты там проходит выставка "Образы Испании", посвященная испанским сюжетам и мотивам в русской живописи.Выставка работает до 4 февраля 2024 года.Адрес: Волхонка, 12"Куплю гараж" в Музее МосквыДля советского человека гараж — своеобразное сакральное пространство. Здесь можно спрятаться после рабочей суеты, часами перебирать детали "Запорожца", хранить законсервированные на даче огурцы и старый велосипед. О том, как гаражи стали пространством для самовыражения, рассказали кураторы выставки в Музее Москвы. Экспозиция состоит из нескольких тематических зон: "Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья", "Частный гараж. Предыстория", "Бесконечность перспективы", "Для тех, кому есть что беречь", "Для тех, кто может все починить", "Для тех, кто творит", "Для тех, кто знает, как заработать", "Для тех, кто умеет жить", "Для тех, кому пока нельзя", "Для тех, кому положено". Интерактивные инсталляции в залах соседствуют с мини-лабиринтами, а предметы советского быта — с автомобилями ВАЗ-2103, "Москвич-407", ЗАЗ-966 "Запорожец", предоставленными Музеем транспорта Москвы.Выставка работает до 10 марта 2024 года.Адрес: Зубовский бульвар, 2

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https://ria.ru/20231008/schusev-1900648719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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