Имя в камне: трагедия и красота жизни Алексея Щусева

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Ассиметрия — одна из визитных карточек мастера. Это есть уже в его ранних проектах.

Начинал он с культовых сооружений. Опирался на стилистику храмов Новгорода и Пскова, но стремился обновить ее, часто прибегал к элементам и приемам модерна.

Например, Троицкий собор Почаевской лавры — один из первых крупных проектов Щусева. Одноэтажная галерея соседствует с круглой средневековой башней, а вход украшает внушительный расписной "кокошник", не имеющий исторических аналогов.