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Имя в камне: трагедия и красота жизни Алексея Щусева - РИА Новости, 08.10.2023
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Культура
 
08:00 08.10.2023 (обновлено: 08:07 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/schusev-1900648719.html
Имя в камне: трагедия и красота жизни Алексея Щусева
Имя в камне: трагедия и красота жизни Алексея Щусева - РИА Новости, 08.10.2023
Имя в камне: трагедия и красота жизни Алексея Щусева
Этот архитектор был одинаково востребован как в царской России, так и в советскую эпоху. Разносторонний, увлекающийся, трудолюбивый, он создал проекты Мавзолея... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:00
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культура
архитектура
алексей щусев
государственный музей архитектуры имени щусева
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Жанна Старицына. Этот архитектор был одинаково востребован как в царской России, так и в советскую эпоху. Разносторонний, увлекающийся, трудолюбивый, он создал проекты Мавзолея Ленина, Казанского вокзала и станции метро "Комсомольская". Об этих и других работах Алексея Щусева — в материале РИА Новости в день его 150-летия.
российская империя
россия
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архитектура, алексей щусев, фото, государственный музей архитектуры имени щусева, российская империя, россия, ссср, владимир шухов, вячеслав молотов, казанский вокзал, императорская академия художеств, третьяковская галерея, фото, фото - культура
Культура, Архитектура, Алексей Щусев, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Российская империя, Россия, СССР, Владимир Шухов, Вячеслав Молотов, Казанский вокзал, Императорская академия художеств, Третьяковская галерея, Фото, Фото - Культура

Имя в камне: трагедия и красота жизни Алексея Щусева

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Жанна Старицына. Этот архитектор был одинаково востребован как в царской России, так и в советскую эпоху. Разносторонний, увлекающийся, трудолюбивый, он создал проекты Мавзолея Ленина, Казанского вокзала и станции метро "Комсомольская". Об этих и других работах Алексея Щусева — в материале РИА Новости в день его 150-летия.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Он был академиком Императорской академии художеств и Академии наук СССР, заслуженным архитектором СССР, лауреатом четырех Сталинских премий, кавалером орденов Российской империи и Советского Союза.

"Алексей Щусев выполнил более 200 архитектурных проектов, из них около 80 было реализовано. Это редкий результат в архитектурном сообществе. <…> Работая непосредственно с его творческими материалами, с проектной графикой, мы видим, что там просто неугасимый творческий темперамент и постоянное стремление проектировать. Такова главная профессиональная установка Щусева: он создает мир для людей", — говорит директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.

Архитектор Алексей Викторович Щусев

Он был академиком Императорской академии художеств и Академии наук СССР, заслуженным архитектором СССР, лауреатом четырех Сталинских премий, кавалером орденов Российской империи и Советского Союза.

"Алексей Щусев выполнил более 200 архитектурных проектов, из них около 80 было реализовано. Это редкий результат в архитектурном сообществе. <…> Работая непосредственно с его творческими материалами, с проектной графикой, мы видим, что там просто неугасимый творческий темперамент и постоянное стремление проектировать. Такова главная профессиональная установка Щусева: он создает мир для людей", — говорит директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.

© РИА Новости
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1 из 8
© iStock.com / reflection_art

Ассиметрия — одна из визитных карточек мастера. Это есть уже в его ранних проектах.

Начинал он с культовых сооружений. Опирался на стилистику храмов Новгорода и Пскова, но стремился обновить ее, часто прибегал к элементам и приемам модерна.

Например, Троицкий собор Почаевской лавры — один из первых крупных проектов Щусева. Одноэтажная галерея соседствует с круглой средневековой башней, а вход украшает внушительный расписной "кокошник", не имеющий исторических аналогов.

Троицкий собор Почаевской лавры

Ассиметрия — одна из визитных карточек мастера. Это есть уже в его ранних проектах.

Начинал он с культовых сооружений. Опирался на стилистику храмов Новгорода и Пскова, но стремился обновить ее, часто прибегал к элементам и приемам модерна.

Например, Троицкий собор Почаевской лавры — один из первых крупных проектов Щусева. Одноэтажная галерея соседствует с круглой средневековой башней, а вход украшает внушительный расписной "кокошник", не имеющий исторических аналогов.

© iStock.com / reflection_art
2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Здание Казанского вокзала задумывалось двухуровневым, со стеклянным перекрытием перрона. Но этот проект сочли слишком дорогостоящим.

Тем не менее результат получился оригинальным: павильоны невероятно вытянутого (более 200 метров!) фасада почти не повторяют друг друга, каждый оформлен в своем стиле.

"Когда видишь проект Казанского вокзала и сам вокзал, понимаешь, что один человек такое не сделает. Но организовать — можно. Далеко не каждый архитектор — хороший организатор. Вот у Щусева это было: он умел отбирать нужных людей, обращал внимание на тех, кто хорошо рисует. Он и сам рисовальщик прекрасный", — рассказал писатель и историк Александр Васькин.

Ситуация на вокзалах в связи с коронавирусом

Здание Казанского вокзала задумывалось двухуровневым, со стеклянным перекрытием перрона. Но этот проект сочли слишком дорогостоящим.

Тем не менее результат получился оригинальным: павильоны невероятно вытянутого (более 200 метров!) фасада почти не повторяют друг друга, каждый оформлен в своем стиле.

"Когда видишь проект Казанского вокзала и сам вокзал, понимаешь, что один человек такое не сделает. Но организовать — можно. Далеко не каждый архитектор — хороший организатор. Вот у Щусева это было: он умел отбирать нужных людей, обращал внимание на тех, кто хорошо рисует. Он и сам рисовальщик прекрасный", — рассказал писатель и историк Александр Васькин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Мавзолей Ленина несколько раз менял внешний вид, прежде чем обрел этот — из красного гранита и лабрадора. Предшествовали два деревянных павильона, причем первый вариант Щусев сделал менее чем за сутки. Его срочно вызвали ночью в Дом Советов.

"От имени правительства мне было дано задание немедленно приступить к проектированию и сооружению временного мавзолея. Я имел время только для того, чтобы захватить необходимые инструменты из мастерской, а затем должен был направиться в помещение, предоставленное мне для работы. Уже наутро необходимо было начать разработку трибун, закладку фундамента и склепа мавзолея. <…> На совещании я высказал свои соображения о том, что силуэт должен быть не высотным, а иметь ступенчатую форму. Надпись на мавзолее я предложил простую: одно слово. Это слово — Ленин. Все сооружение должно быть сделано из дерева и обшито досками. К четырем часам утра эскизный набросок мавзолея был готов, я наскоро поставил размеры и вызвал техников для подсчета деревянных конструкций", — вспоминал архитектор.

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве

Мавзолей Ленина несколько раз менял внешний вид, прежде чем обрел этот — из красного гранита и лабрадора. Предшествовали два деревянных павильона, причем первый вариант Щусев сделал менее чем за сутки. Его срочно вызвали ночью в Дом Советов.

"От имени правительства мне было дано задание немедленно приступить к проектированию и сооружению временного мавзолея. Я имел время только для того, чтобы захватить необходимые инструменты из мастерской, а затем должен был направиться в помещение, предоставленное мне для работы. Уже наутро необходимо было начать разработку трибун, закладку фундамента и склепа мавзолея. <…> На совещании я высказал свои соображения о том, что силуэт должен быть не высотным, а иметь ступенчатую форму. Надпись на мавзолее я предложил простую: одно слово. Это слово — Ленин. Все сооружение должно быть сделано из дерева и обшито досками. К четырем часам утра эскизный набросок мавзолея был готов, я наскоро поставил размеры и вызвал техников для подсчета деревянных конструкций", — вспоминал архитектор.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Щусев часто участвовал в архитектурных конкурсах, возглавлял Третьяковскую галерею, руководил мастерской, перепроектировал гостиницу "Москва".

Однако в 1937-м попал в опалу и был временно отстранен от работ.

"Главный советский архитектор переоценил свои возможности и стал спорить не с учениками и коллегами, а с главой правительства Вячеславом Молотовым. Так все и закрутилось: опала наступила быстро, все его предали, мастерскую отдали Чечулину…" — говорит Александр Васькин.

Повседневная жизнь в Москве

Щусев часто участвовал в архитектурных конкурсах, возглавлял Третьяковскую галерею, руководил мастерской, перепроектировал гостиницу "Москва".

Однако в 1937-м попал в опалу и был временно отстранен от работ.

"Главный советский архитектор переоценил свои возможности и стал спорить не с учениками и коллегами, а с главой правительства Вячеславом Молотовым. Так все и закрутилось: опала наступила быстро, все его предали, мастерскую отдали Чечулину…" — говорит Александр Васькин.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 8
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанк

Когда опалу сняли, Щусев, уже пожилой, сыграл важную роль в восстановлении городов после Великой Отечественной войны.

"У него был навык и опыт архитектора-реставратора, практикующего архитектора и градостроителя. Он предлагал проект возрождения Сталинграда, первым выехал в освобожденную Истру, Великий Новгород… Говорят, заработал инфаркт, увидев разрушения в Великом Новгороде", — рассказывает Наталья Шашкова.

Восстановление города Сталинграда из руин после Великой Отечественной войны

Когда опалу сняли, Щусев, уже пожилой, сыграл важную роль в восстановлении городов после Великой Отечественной войны.

"У него был навык и опыт архитектора-реставратора, практикующего архитектора и градостроителя. Он предлагал проект возрождения Сталинграда, первым выехал в освобожденную Истру, Великий Новгород… Говорят, заработал инфаркт, увидев разрушения в Великом Новгороде", — рассказывает Наталья Шашкова.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Последние проекты Щусева, среди которых фасад здания органов госбезопасности на Лубянке и станция метро "Комсомольская", завершили уже после его смерти.

"Путь его был постоянно триумфальным, но были и трудности — разгромные статьи в газете "Правда", а еще не очень счастливая жизнь дома: у него были особенные дочь и сын, он ужасно переживал… Это гениальный человек, с таким невероятным трудолюбием, но ему было очень непросто. Может быть, это даже сказывалось положительно на его таланте", — отмечает ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.

Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве

Последние проекты Щусева, среди которых фасад здания органов госбезопасности на Лубянке и станция метро "Комсомольская", завершили уже после его смерти.

"Путь его был постоянно триумфальным, но были и трудности — разгромные статьи в газете "Правда", а еще не очень счастливая жизнь дома: у него были особенные дочь и сын, он ужасно переживал… Это гениальный человек, с таким невероятным трудолюбием, но ему было очень непросто. Может быть, это даже сказывалось положительно на его таланте", — отмечает ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

К 150-летию мастера в столице пройдут лекции, показы документальных фильмов и выставки, в числе которых проект "Алексей Щусев. 150" Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена

К 150-летию мастера в столице пройдут лекции, показы документальных фильмов и выставки, в числе которых проект "Алексей Щусев. 150" Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КультураАрхитектураАлексей ЩусевГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваРоссийская империяРоссияСССРВладимир ШуховВячеслав МолотовКазанский вокзалИмператорская академия художествТретьяковская галереяФотоФото - Культура
 
 
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