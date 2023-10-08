Имя в камне: трагедия и красота жизни Алексея Щусева

Он был академиком Императорской академии художеств и Академии наук СССР, заслуженным архитектором СССР, лауреатом четырех Сталинских премий, кавалером орденов Российской империи и Советского Союза.
"Алексей Щусев выполнил более 200 архитектурных проектов, из них около 80 было реализовано. Это редкий результат в архитектурном сообществе. <…> Работая непосредственно с его творческими материалами, с проектной графикой, мы видим, что там просто неугасимый творческий темперамент и постоянное стремление проектировать. Такова главная профессиональная установка Щусева: он создает мир для людей", — говорит директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.
Он был академиком Императорской академии художеств и Академии наук СССР, заслуженным архитектором СССР, лауреатом четырех Сталинских премий, кавалером орденов Российской империи и Советского Союза.
"Алексей Щусев выполнил более 200 архитектурных проектов, из них около 80 было реализовано. Это редкий результат в архитектурном сообществе. <…> Работая непосредственно с его творческими материалами, с проектной графикой, мы видим, что там просто неугасимый творческий темперамент и постоянное стремление проектировать. Такова главная профессиональная установка Щусева: он создает мир для людей", — говорит директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.
Ассиметрия — одна из визитных карточек мастера. Это есть уже в его ранних проектах.
Начинал он с культовых сооружений. Опирался на стилистику храмов Новгорода и Пскова, но стремился обновить ее, часто прибегал к элементам и приемам модерна.
Например, Троицкий собор Почаевской лавры — один из первых крупных проектов Щусева. Одноэтажная галерея соседствует с круглой средневековой башней, а вход украшает внушительный расписной "кокошник", не имеющий исторических аналогов.
Ассиметрия — одна из визитных карточек мастера. Это есть уже в его ранних проектах.
Начинал он с культовых сооружений. Опирался на стилистику храмов Новгорода и Пскова, но стремился обновить ее, часто прибегал к элементам и приемам модерна.
Например, Троицкий собор Почаевской лавры — один из первых крупных проектов Щусева. Одноэтажная галерея соседствует с круглой средневековой башней, а вход украшает внушительный расписной "кокошник", не имеющий исторических аналогов.
Здание Казанского вокзала задумывалось двухуровневым, со стеклянным перекрытием перрона. Но этот проект сочли слишком дорогостоящим.
Тем не менее результат получился оригинальным: павильоны невероятно вытянутого (более 200 метров!) фасада почти не повторяют друг друга, каждый оформлен в своем стиле.
"Когда видишь проект Казанского вокзала и сам вокзал, понимаешь, что один человек такое не сделает. Но организовать — можно. Далеко не каждый архитектор — хороший организатор. Вот у Щусева это было: он умел отбирать нужных людей, обращал внимание на тех, кто хорошо рисует. Он и сам рисовальщик прекрасный", — рассказал писатель и историк Александр Васькин.
Здание Казанского вокзала задумывалось двухуровневым, со стеклянным перекрытием перрона. Но этот проект сочли слишком дорогостоящим.
Тем не менее результат получился оригинальным: павильоны невероятно вытянутого (более 200 метров!) фасада почти не повторяют друг друга, каждый оформлен в своем стиле.
"Когда видишь проект Казанского вокзала и сам вокзал, понимаешь, что один человек такое не сделает. Но организовать — можно. Далеко не каждый архитектор — хороший организатор. Вот у Щусева это было: он умел отбирать нужных людей, обращал внимание на тех, кто хорошо рисует. Он и сам рисовальщик прекрасный", — рассказал писатель и историк Александр Васькин.
Мавзолей Ленина несколько раз менял внешний вид, прежде чем обрел этот — из красного гранита и лабрадора. Предшествовали два деревянных павильона, причем первый вариант Щусев сделал менее чем за сутки. Его срочно вызвали ночью в Дом Советов.
"От имени правительства мне было дано задание немедленно приступить к проектированию и сооружению временного мавзолея. Я имел время только для того, чтобы захватить необходимые инструменты из мастерской, а затем должен был направиться в помещение, предоставленное мне для работы. Уже наутро необходимо было начать разработку трибун, закладку фундамента и склепа мавзолея. <…> На совещании я высказал свои соображения о том, что силуэт должен быть не высотным, а иметь ступенчатую форму. Надпись на мавзолее я предложил простую: одно слово. Это слово — Ленин. Все сооружение должно быть сделано из дерева и обшито досками. К четырем часам утра эскизный набросок мавзолея был готов, я наскоро поставил размеры и вызвал техников для подсчета деревянных конструкций", — вспоминал архитектор.
Мавзолей Ленина несколько раз менял внешний вид, прежде чем обрел этот — из красного гранита и лабрадора. Предшествовали два деревянных павильона, причем первый вариант Щусев сделал менее чем за сутки. Его срочно вызвали ночью в Дом Советов.
"От имени правительства мне было дано задание немедленно приступить к проектированию и сооружению временного мавзолея. Я имел время только для того, чтобы захватить необходимые инструменты из мастерской, а затем должен был направиться в помещение, предоставленное мне для работы. Уже наутро необходимо было начать разработку трибун, закладку фундамента и склепа мавзолея. <…> На совещании я высказал свои соображения о том, что силуэт должен быть не высотным, а иметь ступенчатую форму. Надпись на мавзолее я предложил простую: одно слово. Это слово — Ленин. Все сооружение должно быть сделано из дерева и обшито досками. К четырем часам утра эскизный набросок мавзолея был готов, я наскоро поставил размеры и вызвал техников для подсчета деревянных конструкций", — вспоминал архитектор.
Щусев часто участвовал в архитектурных конкурсах, возглавлял Третьяковскую галерею, руководил мастерской, перепроектировал гостиницу "Москва".
Однако в 1937-м попал в опалу и был временно отстранен от работ.
"Главный советский архитектор переоценил свои возможности и стал спорить не с учениками и коллегами, а с главой правительства Вячеславом Молотовым. Так все и закрутилось: опала наступила быстро, все его предали, мастерскую отдали Чечулину…" — говорит Александр Васькин.
Щусев часто участвовал в архитектурных конкурсах, возглавлял Третьяковскую галерею, руководил мастерской, перепроектировал гостиницу "Москва".
Однако в 1937-м попал в опалу и был временно отстранен от работ.
"Главный советский архитектор переоценил свои возможности и стал спорить не с учениками и коллегами, а с главой правительства Вячеславом Молотовым. Так все и закрутилось: опала наступила быстро, все его предали, мастерскую отдали Чечулину…" — говорит Александр Васькин.
Когда опалу сняли, Щусев, уже пожилой, сыграл важную роль в восстановлении городов после Великой Отечественной войны.
"У него был навык и опыт архитектора-реставратора, практикующего архитектора и градостроителя. Он предлагал проект возрождения Сталинграда, первым выехал в освобожденную Истру, Великий Новгород… Говорят, заработал инфаркт, увидев разрушения в Великом Новгороде", — рассказывает Наталья Шашкова.
Когда опалу сняли, Щусев, уже пожилой, сыграл важную роль в восстановлении городов после Великой Отечественной войны.
"У него был навык и опыт архитектора-реставратора, практикующего архитектора и градостроителя. Он предлагал проект возрождения Сталинграда, первым выехал в освобожденную Истру, Великий Новгород… Говорят, заработал инфаркт, увидев разрушения в Великом Новгороде", — рассказывает Наталья Шашкова.
Последние проекты Щусева, среди которых фасад здания органов госбезопасности на Лубянке и станция метро "Комсомольская", завершили уже после его смерти.
"Путь его был постоянно триумфальным, но были и трудности — разгромные статьи в газете "Правда", а еще не очень счастливая жизнь дома: у него были особенные дочь и сын, он ужасно переживал… Это гениальный человек, с таким невероятным трудолюбием, но ему было очень непросто. Может быть, это даже сказывалось положительно на его таланте", — отмечает ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.
Последние проекты Щусева, среди которых фасад здания органов госбезопасности на Лубянке и станция метро "Комсомольская", завершили уже после его смерти.
"Путь его был постоянно триумфальным, но были и трудности — разгромные статьи в газете "Правда", а еще не очень счастливая жизнь дома: у него были особенные дочь и сын, он ужасно переживал… Это гениальный человек, с таким невероятным трудолюбием, но ему было очень непросто. Может быть, это даже сказывалось положительно на его таланте", — отмечает ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.
К 150-летию мастера в столице пройдут лекции, показы документальных фильмов и выставки, в числе которых проект "Алексей Щусев. 150" Музея архитектуры имени А. В. Щусева.
К 150-летию мастера в столице пройдут лекции, показы документальных фильмов и выставки, в числе которых проект "Алексей Щусев. 150" Музея архитектуры имени А. В. Щусева.