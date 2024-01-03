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"Зеленский требует". В США раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ
"Зеленский требует". В США раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
"Зеленский требует". В США раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:55
2024-01-03T21:55
2024-01-03T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
сергей шойгу
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это увеличивает давление на украинских генералов, которые в определенных случаях хотят вывести свои войска и отпустить, чтобы занять оборонительные позиции, но Зеленский требует, чтобы они оставались и сражались дальше. Это только приводит к большим потерям", — отметил он.По словам эксперта, российская армия перешла в наступление по всей линии соприкосновения.Кроме того, внутри украинского руководства усиливается напряженность из-за конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, добавил Джонсон. Он выразил сомнения, что ситуация может утихнуть.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
https://ria.ru/20240103/vsu-1919612910.html
https://ria.ru/20240103/udar-1919582339.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Зеленский требует". В США раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ
Джонсон: Зеленский не позволяет генералам ВСУ переходить в оборону