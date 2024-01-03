https://ria.ru/20240103/vsu-1919629103.html

"Зеленский требует". В США раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ

"Зеленский требует". В США раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024

"Зеленский требует". В США раскрыли, с чем столкнулись генералы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:55

2024-01-03T21:55

2024-01-03T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

сергей шойгу

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это увеличивает давление на украинских генералов, которые в определенных случаях хотят вывести свои войска и отпустить, чтобы занять оборонительные позиции, но Зеленский требует, чтобы они оставались и сражались дальше. Это только приводит к большим потерям", — отметил он.По словам эксперта, российская армия перешла в наступление по всей линии соприкосновения.Кроме того, внутри украинского руководства усиливается напряженность из-за конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, добавил Джонсон. Он выразил сомнения, что ситуация может утихнуть.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.

https://ria.ru/20240103/vsu-1919612910.html

https://ria.ru/20240103/udar-1919582339.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато