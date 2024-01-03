https://ria.ru/20240103/ukraina-1919584840.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 03.01.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Взрывы раздаются в городе Днепропетровск на Украине, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:29

2024-01-03T15:29

2024-01-03T15:29

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Днепропетровск на Украине, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

днепропетровск

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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины